Россия "напала" на самолет министра обороны Великобритании: появились детали инцидента

Россия заглушила сигналы самолета Королевских ВВС , на борту которого находился министр обороны, вблизи границы страны. В результате электронной атаки был поражен самолет, на борту которого находился Джон Хили, возвращавшийся в Великобританию после посещения дислоцированных в Эстонии войск.

Спутниковый сигнал на правительственном самолете был отключен на протяжении всего трехчасового полета. Пилотам приходилось использовать резервные навигационные системы для определения своего местоположения, поскольку GPS был заблокирован, а телефоны и ноутбуки не могли подключиться к интернету, пишет Daily Mail.

В результате атаки также не работали некоторые элементы на приборной панели в кабине самолета Dassault Falcon 900LX, который также иногда использует король Чарльз II.

Самолет Королевских ВВС атаковали россияне Фото: Соцсети

Россияне атаковали британцев 21 мая, когда министр обороны возвращался в Великобританию вместе с политическими и военными советниками. Помехи возникли в начале полета, но восстановить сигнал в воздухе не удалось, поскольку все системы самолета ВВС Великобритании необходимо было выключить и перезагрузить .

Источник в оборонном ведомстве сообщил: "Это безрассудное вмешательство России, но Королевские ВВС хорошо подготовлены к противодействию подобной деятельности".

Атака произошла на следующий день после того, как стало известно, что российские истребители Су-35 поставили под угрозу разведывательный самолет Королевских ВВС, пролетев в 6 метрах от него над Черным морем. В ходе самого ожесточенного на сегодняшний день столкновения между военно-воздушными силами двух стран, пилоты Владимира Путина совершили безрассудные пролеты на скорости более 800 км/ч мимо носа самолета RAF Rivet Joint над Черным морем.

Малейшая ошибка могла стоить жизни всем участникам событий с обеих сторон.

Российские летчики-истребители в том, что известно как "Безумный маневр Ивана", призванный дезориентировать противника, включал шесть опасно близких пролетов, в результате чего система автопилота разведывательного самолета Королевских ВВС отключилась и запустила аварийные процедуры.

Хили осудил этот инцидент, который стал продолжением кремлевской кампании запугивания британских самолетов и военных кораблей.

Он сказал: "Этот инцидент — еще один пример опасного и неприемлемого поведения российских пилотов по отношению к невооруженному самолету, находящемуся в международном воздушном пространстве. Эти действия создают серьезный риск несчастных случаев и потенциальной эскалации конфликта".

Неизвестно, был ли Джон Хили преднамеренной целью нападения. Считается, что Москва в 2024 году заглушила сигнал GPS на самолете, на борту которого находился бывший министр обороны Грант Шаппс.

Инцидент в Черном море произошел также на фоне растущей обеспокоенности по поводу активности России в территориальных водах Великобритании.

В прошлом месяце Министерство обороны Великобритании сообщило, что подводные лодки Кремля были замечены выполняющими миссии по наблюдению за жизненно важными подводными кабелями передачи данных Великобритании.

Напомним, в мае 2026 года польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем. В Минобороны Польши заявили, что российский борт проверял системы противовоздушной обороны и выполнял полет без включенных транспондеров.

Также в апреле французские истребители Rafale четыре раза за неделю поднимались на перехват российских Су-30СМ.