Скандал в небе: российские истребители перехватили британский самолет над Черным морем
Российские истребители перехватили британский самолет RAF RC-135W Rivet Joint над Черным морем во время миссии в поддержку НАТО в международном воздушном пространстве. В Лондоне действия российских пилотов назвали "опасными и неприемлемыми".
Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.
По его словам, британский самолет выполнял законную и невооруженную миссию по сбору разведывательной информации для НАТО. Из-за инцидента британские власти также официально обратились в посольство РФ.
"Этот инцидент является очередным примером опасного и неприемлемого поведения российских пилотов в отношении невооруженного самолета, который действовал в международном воздушном пространстве", — заявил Гили.
Он добавил, что такие действия создают риск аварий и возможной эскалации, но не повлияют на поддержку НАТО со стороны Британии.
В Королевских ВВС сообщили, что самолеты Rivet Joint регулярно выполняют полеты в соответствии с международным правом и обеспечивают командование Британии и НАТО разведывательными данными. Экипаж такого самолета может состоять из 30 специалистов.
Начальник штаба Королевских ВВС Гарв Смит заявил, что несмотря на вмешательство российских истребителей экипаж RAF сохранил контроль над ситуацией и продолжил выполнение задания.
"Этот инцидент демонстрирует безрассудное и непрофессиональное поведение российских ВВС", — сказал он.
В Британии также напомнили о похожем случае в сентябре 2022 года. Тогда российский самолет запустил ракету вблизи RAF Rivet Joint, который также находился в международном воздушном пространстве над Черным морем.
Напомним, в мае 2026 года польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем. В Минобороны Польши заявили, что российский борт проверял системы противовоздушной обороны и выполнял полет без включенных транспондеров, что могло представлять угрозу для других самолетов.
Также в апреле французские истребители Rafale четыре раза за неделю поднимались на перехват российских Су-30СМ.