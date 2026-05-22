Скандал в небе: российские истребители перехватили британский самолет над Черным морем

Российские истребители перехватили британский самолет RAF RC-135W Rivet Joint над Черным морем во время миссии в поддержку НАТО в международном воздушном пространстве. В Лондоне действия российских пилотов назвали "опасными и неприемлемыми".

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.

По его словам, британский самолет выполнял законную и невооруженную миссию по сбору разведывательной информации для НАТО. Из-за инцидента британские власти также официально обратились в посольство РФ.

"Этот инцидент является очередным примером опасного и неприемлемого поведения российских пилотов в отношении невооруженного самолета, который действовал в международном воздушном пространстве", — заявил Гили.

Он добавил, что такие действия создают риск аварий и возможной эскалации, но не повлияют на поддержку НАТО со стороны Британии.

В Королевских ВВС сообщили, что самолеты Rivet Joint регулярно выполняют полеты в соответствии с международным правом и обеспечивают командование Британии и НАТО разведывательными данными. Экипаж такого самолета может состоять из 30 специалистов.

Відео дня

Начальник штаба Королевских ВВС Гарв Смит заявил, что несмотря на вмешательство российских истребителей экипаж RAF сохранил контроль над ситуацией и продолжил выполнение задания.

"Этот инцидент демонстрирует безрассудное и непрофессиональное поведение российских ВВС", — сказал он.

В Британии также напомнили о похожем случае в сентябре 2022 года. Тогда российский самолет запустил ракету вблизи RAF Rivet Joint, который также находился в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Напомним, в мае 2026 года польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем. В Минобороны Польши заявили, что российский борт проверял системы противовоздушной обороны и выполнял полет без включенных транспондеров, что могло представлять угрозу для других самолетов.

Также в апреле французские истребители Rafale четыре раза за неделю поднимались на перехват российских Су-30СМ.