Проверял системы ПВО: польские истребители перехватили российский Ил-20 над Балтийским морем

Российский военный самолет комплексной радиоэлектронной и фоторазведки Ил-20 зафиксировали в небе над Балтийским морем.

Воздушные силы Польши отреагировали на угрозу и перехватили разведчик. Об этом 13 мая сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на своей странице в сети X.

По его словам, российский самолет был зафиксирован над международными водами Балтийского моря. Польские истребители после обнаружения выполнили миссию по перехвату вражеской цели.

Косиняк-Камыш отметил, что этот инцидент стал очередным агрессивным действием России. Россияне таким образом также пытались проверить польские системы противовоздушной обороны, сообщил чиновник. К тому же, подобные полеты могут представлять угрозу для других воздушных судов.

Відео дня

"Это очередные агрессивные действия Российской Федерации и проверка наших систем противовоздушной обороны. Полеты без включенных транспондеров могут представлять угрозу для других самолетов", — подчеркнул польский министр.

Косиняк-Камикаш также предостерег РФ и предупредил, что каждая такая провокация столкнется с "немедленной реакцией" польских пилотов.

Напомним, в апреле французские истребители Rafale перехватили российский истребитель Су-30СМ. Подобные инциденты тогда случились четыре раза в течение недели.

Также в марте польские истребители перехватывали российский разведывательный самолет Ил-20 в небе над Балтийским морем.