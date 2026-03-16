Польские истребители перехватили российский Ил-20 над Балтийским морем: детали

Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет, пролетавший над Балтийским морем.

Об этом в социальной сети X сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Как говорится в заметке, в пятницу, 13 марта 2026 года, пара истребителей МиГ-29 Военно-воздушных сил Польши успешно перехватили, визуально идентифицировали и сопроводили из зоны ответственности самолет Российской Федерации, который пролетал над Балтийским морем.

В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши отметили, что это был российский самолет Ил-20. Он выполнял девятую в этом году разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без поданного плана полета и с выключенным транспондером. Польская сторона подчеркнула, что воздушное пространство их страны не было нарушено.

"Благодаря высокой боеготовности дежурных сил, опыту пилотов и эффективной работе системы противовоздушной обороны задача была выполнена быстро, профессионально и безопасно", — отметили в командовании.

Там добавили, что польские солдаты ежедневно обеспечивают безопасность своего неба, выполняя свою службу с полной отдачей, а Вооруженные силы страны находятся в постоянной готовности реагировать на любые угрозы воздушному пространству.

Заметим, что российские самолеты перехватывают над Балтийским морем уже не впервые. Так, в прошлом году в мае российские военные самолеты Су-24 перехватили силы Польши и Финляндии, когда те совершили "опасные и преднамеренные маневры" в небе. В Минобороны Польши тогда заявили, что такие инциденты участились: россияне осуществляют полеты без связи с диспетчерскими службами, не включая при этом транспондеры и не подавая планы полетов.

Напомним также, что в сентябре прошлого года три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии и приблизились к столице, Таллинну, после чего итальянские F-35 были подняты для их перехвата.