Польські винищувачі перехопили російський Іл-20 над Балтійським морем: деталі

Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак, що пролітав над Балтійським морем.

Про це в соціальній мережі X повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Як йдеться в дописі, у п’ятницю, 13 березня 2026 року, пара винищувачів МіГ-29 Військово-повітряних сил Польщі успішно перехопили, візуально ідентифікували та супроводили із зони відповідальності літака Російської Федерації, який пролітав над Балтійським морем.

В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі зазначили, що це був російський літак Іл-20. Він виконував дев’яту цьогоріч розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером. Польська сторона наголосила, що повітряний простір їхньої країни не було порушено.

"Завдяки високій боєготовності чергових сил, досвіду пілотів та ефективній роботі системи протиповітряної оборони завдання було виконано швидко, професійно та безпечно", — зазначили в командуванні.

Там додали, що польські солдати щодня забезпечують безпеку свого неба, виконуючи свою службу з повною віддачею, а Збройні сили країни перебувають у постійній готовності реагувати на будь-які загрози повітряному простору.

Зауважимо, що російські літаки перехоплюють над Балтійським морем уже не вперше. Так, минулоріч у травні російські військові літаки Су-24 перехопили сили Польщі та Фінляндії, коли ті здійснили "небезпечні й навмисні маневри" у небі. У Міноборони Польщі тоді заявили, що такі інциденти почастішали: росіяни здійснюють польоти без зв'язку з диспетчерськими службами, не вмикаючи при цьому транспондери й не подаючи плани польотів.

Нагадаємо також, що у вересні минулоріч три російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії та наблизилися до столиці, Таллінна, після чого італійські F-35 були підняті для їхнього перехоплення.