Угроза для Балтии: французские Rafale перехватили российский истребитель Су-30СМ (видео)

Истребители Rafale четыре раза за неделю поднимались в воздух, чтобы перехватить российские истребители Су-30СМ над Балтийским морем, сообщило командование армией Франции. На борту самолетов РФ заметили противорадиолокационные ракеты Х-31П, а рядом летел разведывательный Ил-20М. Что происходит в Балтийском море, окруженном странами-членами НАТО Литвой, Латвией, Эстонией, Швецией и Финляндией?

Французские истребители взлетали с базы НАТО в Литве, выполняя патрулирование воздушного пространства Балтийского моря, говорится в сообщении французского командования в соцсети X. В течение недели во время четырех миссий Rafale перехватили шесть самолетов ВС РФ, которые могли представлять угрозу странам Балтии. Отмечается, что миссии выполняли для "содействия безопасности восточного фланга Европы". При этом перечисляются страны, которые оберегали самолеты Франции, — это Литва, Латвия и Эстония.

Французское командование опубликовало видео перехвата. Видим, как взлетают Rafale и как в прицеле оказываются самолет-разведчик Ил-20М и истребители Су-30СМ ВС РФ: идентификацию провел OSINTер с ником OSINTWarfare. Кроме того, аналитики заметил, что российские боевые самолеты были вооружены противорадиолокационными ракетами Х-31П [летят на 110 км, ширина Балтийского моря 300 км — ред.]. Ко всему, на записи заметно, что российские самолеты взяли на прицел с помощью комплекса лазерного целеуказателя Thales TALIOS.

РФ и угрозы Европе — детали появления Су-30 — детали появления Су-30

На милитаристском портале Military Watch Magazine уточнили, что Х-31П — это ракеты класса "воздух-воздух", предназначенные для подавления ПВО, и аналитикам не понятно, зачем их подцепили к Су-30. Также уточняется, что российские истребители, вероятно, поднялись в воздух с военной базы в российском анклаве под Калининградом. Кроме того, отмечается, что Thales TALIOS на Rafale могут брать на прицел объекты на большом расстоянии и с высокой точностью, и поэтому они способны провести точную идентификацию вражеского самолета на безопасном расстоянии. С другой стороны, на французских самолетах стоят "самые слабые двигатели", тогда как на российских — самые мощные как для 4 поколения: Rafale отстает по полетным характеристикам от Су-30СМ.

Аналитики добавили, что французские Rafale взлетели в воздух с военной базы Шяуляй в Литве, которая расположена в 130 км от границы Калининградской области. Истребители прибыли на новое место дислокации в начале апреля, а параллельно проходят военные учения НАТО в Румынии, когда проводят боевые стрельбы танков Leclerc.

Отметим, Фокус писал о серии других инцидентов в воздушном пространстве над Балтийским морем, которые появились на фоне угроз РФ в сторону стран Балтии. В частности, осенью 2025 года в воздушное пространство Эстонии залетели сразу три МиГ-31, носители ракет "Кинжал". Для перехвата подняли самолеты стран-членов НАТО: россияне полетели на Калининград, при этом не откликнувшись на запросы операторов.

Напоминаем, 16 апреля появилась статья в западном медиа, в которой говорилось о возможности нападения РФ на страны Балтии прямо сейчас, поскольку президент Владимир Путин обеспокоен ситуацией на фронте в Украине.