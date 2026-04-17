Загроза для Балтії: французькі Rafale перехопили російський винищувач Су-30СМ (відео)

Винищувачі Rafale чотири рази за тиждень підіймались у повітря, щоб перехопити російські винищувачі Су-30СМ над Балтійським морем, повідомило командування армією Франції. На борту літаків РФ помітили протирадіолокаційні ракети Х-31П, а поруч летів розвідувальний Іл-20М. Що відбувається у Балтійському морі, оточеному країнами-членами НАТО Литвою, Латвією, Естонією, Швецією та Фінляндією?

Французькі винищувачі злітали з бази НАТО у Литві, виконуючи патрулювання повітряного простору Балтійського моря, ідеться у дописі французького командування у соцмережі X. Протягом тижня під час чотирьох місій Rafale перехопили шість літаків ЗС РФ, які могли становити загрозу країнам Балтії. Наголошується, що місії виконували задля "сприяння безпеці східного флангу Європи". При цьому перелічуються країни, які оберігали літаки Франції, — це Литва, Латвія та Естонія.

Французьке командування опублікувало відео перехоплення. Бачимо, як злітають Rafale та як у прицілі опиняються літак-розвідник Іл-20М та винищувачі Су-30СМ ЗС РФ: ідентифікацію провів OSINTер з ніком OSINTWarfare. Крім того, аналітики помітив, що російські бойові літаки були озброєні протирадіолокаційними ракетами Х-31П [летять на 110 км, ширина Балтійського моря 300 км — ред.]. До всього, на записі помітно, що російські літаки взяли на приціл за допомогою комплексу лазерного цілевказівника Thales TALIOS.

РФ та погрози Європі — деталі появи Су-30

На мілітарному порталі Military Watch Magazine уточнили, що Х-31П — це ракети класу "повітря-повітря", призначені для придушення ППО, і аналітикам не зрозуміло, навіщо їх підчепили до Су-30. Також уточнюється, що російські винищувачі, ймовірно, піднялись у повітря з військової бази у російському анклаві під Калінінградом. Крім того, зауважується, що Thales TALIOS на Rafale можуть брати на приціл об'єкти на великій відстані та з високою точністю, і тому вони здатні провести точну ідентифікацію ворожого літака на безпечній відстані. З іншого боку, на французьких літаках стоять "найслабші двигуни", тоді як на російських — найпотужніші як для 4 покоління: Rafale відстає за польотними характеристиками від Су-30СМ.

Аналітики додали, що французькі Rafale злетіли у повітря з військової бази Шяуляй у Литві, яка розташована за 130 км від кордону Калінінградської області. Винищувачі прибули на нове місце дислокації на початку квітня, а паралельно відбуваються військові навчання НАТО в Румунії, коли проводять бойові стрільби танків Leclerc.

Зазначимо, Фокус писав про серію інших інцидентів у повітряної просторі над Балтійським морем, які з'явились на тлі погроз РФ у бік країн Балтії. Зокрема, восени 2025 року у повітряний простір Естонії залетіли відразу три МіГ-31, носії ракет "Кинджал". Задля перехоплення підняли літаки країн-членів НАТО: росіяни полетіли на Калінінград, при цьому не відгукнувши на запити операторів. Інший випадок — інцидент з Іл-20 РФ, який у березні 2026 року перехопили польські літаки.

Нагадуємо, 16 квітня з'явилась стаття у західному медіа, у якій ішлося про можливість нападу РФ на країни Балтії прямо зараз, оскільки президент Володимир Путін стурбований ситуацією на фронті в Україні.