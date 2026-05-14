Перевіряв системи ППО: польські винищувачі перехопили російський Іл-20 над Балтійським морем

Російський військовий літак комплексної радіоелектронної та фоторозвідки Іл-20 зафіксували у небі над Балтійським морем.

Повітряні сили Польщі відреагували на загрозу та перехопили розвідник. Про це 13 травня повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш на своїй сторінці у мережі X.

За його словами, російський літак було зафіксовано над міжнародними водами Балтійського моря. Польські винищувачі після виявлення виконали місію з перехоплення ворожої цілі.

Косиняк-Камиш зауважив, що цей інцидент став черговою агресивною дією Росії. Росіяни у такий спосіб також намагалися перевірити польські системи протиповітряної оборони, повідомив посадовець. До того ж, подібні польоти можуть становити загрозу для інших повітряних суден.

"Це чергові агресивні дії Російської Федерації та перевірка наших систем протиповітряної оборони. Польоти без увімкнених транспондерів можуть становити загрозу для інших літаків", — наголосив польський міністр.

Косиняк-Камикаш також застеріг РФ і попередив, що кожна така провокація зіштовхнеться з "негайною реакцією" польських пілотів.

Нагадаємо, у квітні французькі винищувачі Rafale перехопили російський винищувач Су-30СМ. Подібні інциденти тоді трапилися чотири рази упродовж тижня.

Також у березні польські винищувачі перехоплювали російський розвідувальний літак Іл-20 у небі над Балтійським морем.