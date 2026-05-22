Скандал у небі: російські винищувачі перехопили британський літак над Чорним морем

Російські винищувачі перехопили британський літак RAF RC-135W Rivet Joint над Чорним морем під час місії на підтримку НАТО у міжнародному повітряному просторі. У Лондоні дії російських пілотів назвали "небезпечними та неприйнятними".

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

За його словами, британський літак виконував законну та неозброєну місію зі збору розвідувальної інформації для НАТО. Через інцидент британська влада також офіційно звернулася до посольства РФ.

“Цей інцидент є черговим прикладом небезпечної та неприйнятної поведінки російських пілотів щодо неозброєного літака, який діяв у міжнародному повітряному просторі”, — заявив Гілі.

Він додав, що такі дії створюють ризик аварій та можливої ескалації, але не вплинуть на підтримку НАТО з боку Британії.

У Королівських ВПС повідомили, що літаки Rivet Joint регулярно виконують польоти відповідно до міжнародного права та забезпечують командування Британії й НАТО розвідувальними даними. Екіпаж такого літака може складатися з 30 фахівців.

Начальник штабу Королівських ВПС Гарв Сміт заявив, що попри втручання російських винищувачів екіпаж RAF зберіг контроль над ситуацією та продовжив виконання завдання.

“Цей інцидент демонструє безрозсудну й непрофесійну поведінку російських ВПС”, — сказав він.

У Британії також нагадали про схожий випадок у вересні 2022 року. Тоді російський літак запустив ракету поблизу RAF Rivet Joint, який також перебував у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Нагадаємо, у травні 2026 року польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем. У Міноборони Польщі заявили, що російський борт перевіряв системи протиповітряної оборони та виконував політ без увімкнених транспондерів, що могло становити загрозу для інших літаків.

Також у квітні французькі винищувачі Rafale чотири рази за тиждень підіймалися на перехоплення російських Су-30СМ.