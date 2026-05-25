Грішна справа: у Чехії з наркотиками затримали російського митрополита Іларіона

Сам митрополит заявив, що це була "провокація". Однак 2024 року його вже звинувачували в домаганнях до його ж 20-річного келейника.

Митрополита Іларіона (в миру — Григорій Алфєєв) затримала влада Чехії 24 травня. Це сталося в Карлових Варах, куди Іларіона, який раніше очолював Будапештсько-Угорську єпархію РПЦ, відправили на служіння наприкінці 2024 року, повідомляє The Insider.

За словами митрополита і його захисту, співробітники поліції не повідомили ясних причин зупинки, пов'язаних із можливим порушенням правил дорожнього руху, і одразу розпочали огляд автомобіля. Під час огляду в багажному відділенні було виявлено чотири невеликі контейнери з речовиною білого кольору. Склад, походження і характер речовини має бути встановлено тільки компетентною експертизою.

Сам Іларіон назвав те, що відбувається, провокацією: "Я не маю і ніколи не мав жодного стосунку до незаконного обігу наркотичних засобів. Для мене, як для священнослужителя, саме припущення про подібне є безумовно помилковим. Я наполягаю на повній, незалежній і процесуально бездоганній перевірці того, що сталося".

Адвокат митрополита Іларіона, голова громадського Єврейського національного фонду в Чехії Міхал Пацовський стверджує, що на автомобіль ієрарха РПЦ "фактично чекали" дві поліцейські машини. Підстави для зупинки поліцейські не назвали, а документи вимагали не тільки у водія, а й у священика. Також, за словами адвоката, Іларіона повели в магазин за автозаправкою і не дозволили йому спостерігати за оглядом автомобіля.

Сам росіянин уже скаржився, що йому нібито погрожували і виганяли з Європи: автори погроз "пов'язували присутність митрополита Іларіона в Карлових Варах з його російським походженням, церковною приналежністю і служінням у храмі Московського Патріархату".

Митрополит Іларіон — що відомо про ймовірного наступника патріарха Кирила

Григорій Алфєєв — колишній багаторічний глава відділу зовнішніх зв'язків Московського патріархату, особистий помічник (вікарій) патріарха Кирила і колишній глава зарубіжних єпархій РПЦ — Австрійської та Угорської. Його називали ймовірним наступником патріарха Кирила.

Влітку 2024 року Священний синод РПЦ відсторонив Іларіона від усіх посад, а взимку — відправив "на спокій". Офіційна причина — невідповідність "образу ченця і священнослужителя". Виявилося, що російського священика звинувачували в домаганнях до його ж келейника, 20-річного Георгія Сузукі. Непристойне відео, яке було знято, святий отець називав "фейком", а росЗМІ поспішно заявили, що ролик "сфабрикували західні спецслужби". Сузукі зумів виїхати в рідну Японію.

У Алфєєва є громадянство Угорщини і маєток під Будапештом за два мільйони євро.

Угорське видання VSquare публікувало відео, на якому Іларіон стріляє з пістолета в тирі ФСБ на Луб'янці.

Як пізніше з'ясували журналісти Re:Baltica, Іларіон займався в Угорщині лобізмом в інтересах російських олігархів, а контррозвідка цієї європейської країни виступала проти надання священикові громадянства через загрози безпеці. Також він був зв'язковим між Кремлем і Віктором Орбаном, який програв на виборах Петеру Мадяру.

Нагадаємо, патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило (Гундяєв) з'явився на зустрічі з президентом Сербії Александером Вучичем 8 травня з панагією, вкраденою з будинку митрополита Олександра (Драбинка) в Київській області.

3 грудня 2024 року глава РПЦ заявив, що Україна і РФ — це "одна країна" і "один народ", і закликав до завершення війни та збереження Києва як одного з "джерел православ'я" для РФ.