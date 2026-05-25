Грешное дело: в Чехии с наркотиками задержали российского митрополита Илариона

Сам митрополит заявил, что это была "провокация". Однако в 2024 году его уже обвиняли в домогательствах к его же 20-летнему келейнику.

Митрополит Иларион (в миру — Григорий Алфеев) был задержан властями Чехии 24 мая. Это произошло в Карловых Варах, куда Илариона, ранее возглавлявшего Будапештско-Венгерскую епархию РПЦ, отправили на служение в конце 2024 года, сообщает The Insider.

По словам митрополита и его защиты, сотрудники полиции не сообщили ясных причин остановки, связанных с возможным нарушением правил дорожного движения, и сразу приступили к досмотру автомобиля. В ходе досмотра в багажном отделении были обнаружены четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. Состав, происхождение и характер вещества должны быть установлены только компетентной экспертизой.

Сам Иларион назвал происходящее провокацией: "Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего".

Адвокат митрополита Илариона, председатель общественного Еврейского национального фонда в Чехии Михал Пацовский утверждает, что автомобиль иерарха РПЦ "фактически ожидали" две полицейские машины. Основание для остановки полицейские не назвали, а документы потребовали не только у водителя, но и у священника. Также, по словам адвоката, Илариона увели в магазин за автозаправке и не позволили ему наблюдать за досмотром автомобиля.

Сам россиянин уже жаловался, что ему якобы угрожали и выгоняли из Европы: авторы угроз "связывали присутствие митрополита Илариона в Карловых Варах с его российским происхождением, церковной принадлежностью и служением в храме Московского Патриархата".

Митрополит Иларион — что известно о вероятном преемнике патриарха Кирилла

Григорий Алфеев - бывший многолетний глава отдела внешних связей Московского патриархата, личный помощник (викарий) патриарха Кирилла и бывший глава зарубежных епархий РПЦ — Австрийской и Венгерской. Его называли вероятным преемником патриарха Кирилла.

Летом 2024 года Священный синод РПЦ отстранил Илариона от всех должностей, а зимой — отправил "на покой". Официальная причина — несоответствие "образу монаха и священнослужителя". Оказалось, что российского священника обвиняли в домогательствах к его же келейнику, 20-летнему Георгию Сузуки. Непристойное видео, которое было снято, святой отец называл "фейком", а росСМИ поспешно заявили, что ролик "сфабриковали западные спецслужбы". Сузуки сумел уехать в родную Японию.

Митрополита Иларион обвиняли в связи с его келейником Сузуки Фото: ТАСС

У Алфеева есть гражданство Венгрии и поместье под Будапештом за два миллиона евро.

Венгерское издание VSquare публиковало видео, на котором Иларион стреляет из пистолета в тире ФСБ на Лубянке.

Иларион в тире ФСБ Фото: Скриншот

Как позже выяснили журналисты Re:Baltica, Иларион занимался в Венгрии лоббизмом в интересах российских олигархов, а контрразведка этой европейской страны выступала против присвоения священнику гражданства из-за угроз безопасности. Также он был связным между Кремлем и Виктором Орбаном, который проиграл на выборах Петеру Мадьяру.

