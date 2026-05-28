Названо найдорожчу країну у світі: кому Швейцарія поступилася багаторічною першістю

Швейцарія вперше за останні вісім років втратила статус найдорожчої для проживання країни у світі.

У 2026-му лідером за рівнем цін стала Ісландія, обійшовши Швейцарію на три відсоткові пункти, повідомляє Bloomberg із посиланням на слова економіста з профспілки офісних працівників Viska Вільх'ялмура Гільмарссона, який використовував для підрахунку дані статистичного органу Євростату і Центрального банку Ісландії. На третьому місці в рейтингу розташувався Люксембург, на четвертому — Норвегія, а замикають п'ятірку лідерів США.

Причиною такого явища в Ісландії став постпандемічний сплеск туризму, який підстьобнув економічне піднесення і зростання цін, що ледве стримував центробанк.

"Туризм робить величезний внесок в інфляцію у сфері послуг. Тиск попиту з боку туризму призвів до зростання заробітної плати. Ще один важливий компонент — це житло, яке безпосередньо постраждало від туризму. Туристи конкурують із місцевими жителями за житло, наприклад, через AirBnB", — пояснив Гільмарссон.

Нещодавнє опитування, проведене туристичною радою Ісландії, показало, що вищі ціни починають відлякувати відвідувачів.

"У довгостроковій перспективі Ісландія не розвиває продуктивні сектори. Ми занадто сильно залежимо від трудомістких галузей, які постійно створюватимуть інфляційний тиск. Нам потрібно розвивати більше опорних секторів", — упевнений економіст.

Минулого року Ісландія потіснила Швейцарію в рейтингу країн із найвищим індексом людського розвитку, де та перебувала у 2024-му і 2023-му. Скандинавські країни посідають найвищі місця в більшості рейтингів, що вимірюють якість життя.

Очікується, що дитина, народжена в Ісландії сьогодні, проживе довше 82 років і отримає понад 18 років шкільної освіти. Середній дохід на одну людину становить близько $70 000 доларів США.

Станом на 2026 рік населення Ісландії становить близько 402 500 осіб. Країна посідає 178-ме місце у світі за цим показником і вирізняється найнижчою щільністю населення в Європі: приблизно 4 особи на 1 кв. км.

