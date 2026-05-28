Названа самая дорогая страна в мире: кому Швейцария уступила многолетнее первенство

Швейцария впервые за последние восемь лет потеряла статус самой дорогой для проживания страны в мире.

В 2026-м лидером по уровню цен стала Исландия, обойдя Швейцарию на три процентных пункта, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова экономиста из профсоюза офисных работников Viska Вильхьяльмура Хильмарссона, который использовал для подсчета данные статистического органа Евростата и Центрального банка Исландии. На третьем месте в рейтинге расположился Люксембург, на четвертом — Норвегия, а замыкают пятерку лидеров США.

Причиной такого явления в Исландии стал постпандемический всплеск туризма, который подстегнул экономический подъем и рост цен, с трудом сдерживый центробанком.

"Туризм вносит огромный вклад в инфляцию в сфере услуг. Давление спроса со стороны туризма привело к росту заработной платы. Еще один важный компонент — это жилье, которое напрямую пострадало от туризма. Туристы конкурируют с местными жителями за жилье, например, через AirBnB", — объяснил Хильмарссон.

Недавний опрос, проведенный туристическим советом Исландии, показал, что более высокие цены начинают отпугивать посетителей.

"В долгосрочной перспективе Исландия не развивает производительные сектора. Мы слишком сильно зависим от трудоемких отраслей, которые будут постоянно создавать инфляционное давление. Нам нужно развивать больше опорных секторов", — уверен экономист.

В прошлом году Исландия потеснила Швейцарию в рейтинге стран с самым высоким индексом человеческого развития, где та находилась в 2024-м и 2023-м. Скандинавские страны занимают самые высокие места в большинстве рейтингов, измеряющих качество жизни.

Ожидается, что ребенок, рожденный в Исландии сегодня, проживет дольше 82 лет и получит более 18 лет школьного образования. Средний доход на одного человека составляет около $70 000 долларов США.

По состоянию на 2026 год население Исландии составляет около 402 500 человек. Страна занимает 178-е место в мире по этому показателю и отличается самой низкой плотностью населения в Европе: около 4 человек на 1 кв. км.

