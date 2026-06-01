Попередили заздалегідь: Україна помилково спрямувала дрони з вибухівкою в бік Фінляндії

Інцидент стався 15 травня, коли в районі Уусімаа, неподалік від кордону з РФ, призупиняли повітряний рух і випускали попередження для жителів.

Генеральний директор рятувальних служб Міністерства внутрішніх справ Кіммо Кохвакка і командувач ВПС Тімо Херранен розповіли про загрозу дронів, що зачіпає Уусімаа, на пресконференції в Урядовому палаці, пише HS.

За даними HS, загроза безпілотників для Уусімаа була викликана помилкою України. За словами джерел HS, Україна сама попередила Фінляндію вночі про те, що помилково запустила безпілотники з вибухівкою в бік Фінляндії. Безпілотники несли вибухівку.

Нова інформація змінює сприйняття подій п'ятниці двотижневої давності.

Міністерство внутрішніх справ розпорядилося, щоб усі жителі Уусімаа залишалися вдома в п'ятницю ввечері через загрозу дронів. Це попередження зачепило 1,8 мільйона жителів регіону і призвело до припинення повітряного руху.

Президент Республіки Александр Стабб, прем'єр-міністр Петтері Орпо і міністр оборони Антті Хяккянен відмовилися коментувати цей інцидент виданню HS.

Минулого тижня Стабб у загальних рисах висловив думку, що не вірить у спроби Росії направити безпілотники в бік Фінляндії. Свою думку Стабб ґрунтував на інформації, отриманій від Сил оборони та Військово-повітряних сил.

Фінська влада не уточнила, на чому саме ґрунтувалося зображення загрози в інформаційному бюлетені, випущеному щодо Уусімаа. Наступного дня Сили оборони оголосили, що безпілотники наблизилися до Фінляндії з боку Росії.

Це сприяло формуванню думки, що загроза з боку безпілотників є результатом заходів у відповідь Росії на удари безпілотників по Україні.

Безпілотники, які використовуються для нанесення ударів, зазвичай запрограмовані на координати цілі та координати контрольних точок, що визначають маршрут безпілотника. Ці програми схильні до помилок. Саме це могло статися з Україною в четвер увечері.

За даними Сил оборони Фінляндії, безпілотники так і не увійшли в повітряний простір Фінляндії з невідомої причини. Ймовірно, їх могло збити російське ППО.

Нагадаємо, раніше помічник російського диктатора Володимира Путіна Микола Патрушев заявив, що країни Балтії та Фінляндія нібито допомагають Україні завдавати ударів по російських військових цілях, надаючи свій повітряний простір для прольоту українських дронів.

А під кінець березня у Фінляндії бачили дим від портів у Ленінградській області після атак українських дронів.