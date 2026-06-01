Предупредили заранее: Украина по ошибке направила дроны со взрывчаткой в ​​сторону Финляндии

Инцидент произошел 15 мая, когда в районе Уусимаа, неподалеку от границы с РФ, приостанавливали воздушное движение и выпускали предупреждение для жителей.

Генеральный директор спасательных служб Министерства внутренних дел Киммо Кохвакка и командующий ВВС Тимо Херранен рассказали об угрозе беспилотников, затрагивающей Уусимаа, на пресс-конференции в Правительственном дворце, пишет HS.

По данным HS, угроза беспилотников для Уусимаа была вызвана ошибкой Украины. По словам источников HS, Украина сама предупредила Финляндию ночью о том, что по ошибке запустила беспилотники со взрывчаткой в сторону Финляндии. Беспилотники несли взрывчатку.

Новая информация меняет восприятие событий пятницы двухнедельной давности.

Министерство внутренних дел распорядилось, чтобы все жители Уусимаа оставались дома в пятницу вечером из-за угрозы дронов. Это предупреждение затронуло 1,8 миллиона жителей региона и привело к приостановке воздушного движения.

Президент Республики Александр Стабб , премьер-министр Петтери Орпо и министр обороны Антти Хяккянен отказались комментировать этот инцидент изданию HS.

На прошлой неделе Стабб в общих чертах высказал мнение , что не верит в попытки России направить беспилотники в сторону Финляндии. Свое мнение Стабб основывал на информации, полученной от Сил обороны и Военно-воздушных сил.

Финские власти не уточнили, на чем именно основывалось изображение угрозы в информационном бюллетене, выпущенном в отношении Уусимаа. На следующий день Силы обороны объявили, что беспилотники приблизились к Финляндии со стороны России.

Это способствовало формированию мнения, что угроза со стороны беспилотников является результатом ответных мер России на удары беспилотников по Украине.

Беспилотники, используемые для нанесения ударов, обычно запрограммированы на координаты цели и координаты контрольных точек, определяющих маршрут беспилотника. Эти программы подвержены ошибкам. Именно это могло произойти с Украиной в четверг вечером.

По данным Сил обороны Финляндии, беспилотники так и не вошли в воздушное пространство Финляндии по неизвестной причине. Вероятно, их могло сбить российское ПВО.

Напомним, ранее помощник российского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев заявил, что страны Балтии и Финляндия якобы помогают Украине наносить удары по российским военным целям, предоставляя свое воздушное пространство для пролета украинских дронов.

А под конец марта в Финляндии видели дым от портов в Ленинградской области после атак украинских дронов.