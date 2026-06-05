Скандал з американським військовим дроном V-BAT, який продали Пентагону: військовій відрубало пальці

Американський стартап Shield AI оцінюється майже в 13 мільярдів доларів. Але їхні військові дрони ніяк не вдається довести до розуму. Роки тому V-BAT падав понад 50 разів, а одного разу безпілотник ледь не врізався в легкомоторний літак Cessna, на борту якого перебували співробітник Shield AI і його дитина. Тепер стався інцидент із військовою з Румунії.

Рік тому Раян Цзенг, голова американського стартапу Shield AI, що займається оборонними технологіями, оголосив, що його компанія перегорнула нову сторінку. Але 12 травня рука військовослужбовця застрягла у гвинті, після чого вона позбулася двох пальців і зламала третій. У компанії заявляють, що вони ні до чого, пише Reuters.

Компанія Shield AI та її безпілотники калічать військових

Раніше подібне вже відбувалося, тоді пальці відрізало офіцеру ВМС США. У Shield AI заявили, що розв'язали проблеми безпеки, встановивши нове шасі та попереджувальні наклейки біля гвинта.

"Цей літальний апарат, від носа до хвоста, став значно кращим", — сказав Цзенг.

І ось це сталося знову.

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Про інцидент 12 травня не повідомлялося раніше, але те, що була травмована військова Румунії, підтвердили в Міністерстві оборони цієї країни.

Це сталося на тлі того, як Shield AI намагається подолати багаторічні технічні неполадки і проблеми безпеки, пов'язані з її V-BAT, згідно з інтерв'ю з 21 колишнім співробітником, керівником галузі та інвестором, а також аналізом Reuters скарг колишніх співробітників, які заявляли про вороже робоче середовище.

Журналісти з'ясували, що за останні 18 місяців V-BAT зазнав аварії більше ніж 50 разів, кількох співробітників, які висловили занепокоєння з приводу безпеки, звільнили, а літаку Cessna, на борту якого перебували співробітник Shield AI і його дитина, довелося здійснити маневр ухилення, щоб уникнути зіткнення в повітрі з V-BAT.

Компанія Shield AI також приховувала технічні недоліки своєї системи V-BAT, вартість якої становить близько 1 мільйона доларів, щоб допомогти отримати замовлення від військових відомств.

Компанія Shield AI придбала V-BAT, безпілотний літальний апарат вертикального зльоту і посадки (VTOL), розроблений для військових цілей, під час купівлі компанії Martin UAV 2021 року.

І вони продовжують стверджувати, що з безпілотником усе гаразд, а "експлуатаційні неполадки — звичайне явище" для дронів, подібних до V-BAT.

"V-BAT залишається одним із найперевіреніших в експлуатації літальних апаратів вертикального зльоту і посадки, які сьогодні перебувають на озброєнні", — заявила компанія, додавши, що з 2019 року безпілотник налітав 18 000 годин.

Компанія Shield AI заявила, що інцидент 12 травня був викликаний "порушенням встановлених правил техніки безпеки, а не дефектом продукції", не уточнивши при цьому, яке саме порушення мало місце.

Міністерство оборони Румунії заявило, що проводить розслідування інциденту. Румунській військовій пришили пальці в Університетському медичному центрі Нового Орлеана. Її стан погіршився, і її перевели в Національний військово-медичний центр імені Волтера Ріда в Меріленді, де вона перебуває і зараз.

Військово-морські сили Румунії, які торік підписали з компанією Shield AI угоду на суму 30 мільйонів доларів на постачання V-BAT, заявили, що контракт залишається чинним.

Компанія Shield AI, яка в березні під час раунду фінансування, очолюваного спільно з JPMorgan (JPM.N), була оцінена в 12,7 мільярда доларів. Компанія стала однією з найбільших інвестицій Кремнієвої долини в оборонні технології, позиціонуючи себе як ключового постачальника безпілотників і автономного програмного забезпечення для переозброєння Пентагону в умовах війн в Україні та Близькому Сході, а також зростання напруженості у відносинах з Китаєм через Тайвань.

У лютому віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що V-BAT "створить чудеса".

Але Джейкоб Міллер, колишній менеджер із продуктів, який подав скаргу на Shield AI, заявив, що у компанії "менталітет Кремнієвої долини, принцип "прикидайся, доки не доб'єшся успіху". За його словами, ця філософія "застосовується до обладнання, яке може завдати серйозної безпосередньої шкоди людям і військовослужбовцям".

Компанія Shield AI та американські дрони — що відомо

Компанію заснував 2015 року Раян Цзенг — технологічний підприємець, який продав компанію з виробництва зарядних пристроїв для телефонів компанії Qualcomm, — і його брат Брендон, колишній морський піхотинець ВМС США. Фірма була однією з перших стартапів, які отримали венчурне фінансування і прагнули послабити контроль над великими контрактами Пентагону, що довгий час перебували в руках так званих генеральних підрядників, таких як Lockheed Martin. Однак, поряд зі стрімким зростанням, включно з продажем V-BAT більш ніж півдюжині зарубіжних армій, безпілотник Shield AI стикався з постійними проблемами, що виникали за лаштунками.

Дрон V-BAT виявився небезпечним для військових Фото: Соцсети

За словами двох джерел, за останні 18 місяців понад 50 із приблизно 200 модернізованих V-BAT, які перебувають в управлінні Shield AI в рамках її внутрішнього парку, були знищені внаслідок аварій під час випробувань або тренувань, що є високим показником відмов.

У вересні під час заходу під егідою НАТО в Португалії безпілотник V-BAT здійснив аварійну посадку на злітно-посадковій смузі. А ще один безпілотник, що впав, підпалив траву в штаті Техас і спалив 40 акрів пасовищ.

Міллер стверджує, що коли виникали технічні неполадки, компанія робила кроки, щоб приховати їх від військових замовників. Під час одного з випробувань Shield AI повідомила грецьким військовим, що V-BAT летить автономно, хоча насправді ним керували вручну. А дані про аварії фальсифікували, або видаляли.

Він стверджує, що переглянуті дані були використані для укладення контрактів із Командуванням військово-морських авіаційних систем США, а також із Грецією, Японією, Норвегією, Тайванем і Україною. Україна відмовилася від коментарів. Решта не відповіли на запит.

Тим часом Shield AI почала просування свого X-BAT, новішого і більшого дрона, вартість якого, як очікується, становитиме близько 30 мільйонів доларів. Він призначений для польотів поруч із винищувачами як "вірний ведений". І у них уже укладено контракт із Пентагоном на суму щонайменше мільярд доларів.

Нагадаємо, під час масштабного світлового шоу в Сіднеї 89 дронів раптово впали у воду в гавані Дарлінг-Гарбор. Інцидент стався під час популярного фестивалю Vivid Sydney, який щорічно відвідують тисячі людей.

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