Скандал с американским военным дроном V-BAT, который продали Пентагону: военной отрубило пальцы

Американский стартап Shield AI оценивается почти в 13 миллиардов долларов. Но их военные дроны никак не удается довести до ума. Года назад V-BAT падал более 50 раз, а один раз беспилотник чуть не врезался в легкомоторный самолет Cessna, на борту которого находились сотрудник Shield AI и его ребенок. Теперь произошел инцидент с военной из Румынии.

Год назад Райан Цзенг, глава американского стартапа Shield AI, занимающегося оборонными технологиями, объявил, что его компания перевернула новую страницу. Но 12 мая рука военнослужащей застряла в винте, после чего она лишилась двух пальцев и сломала третий. В компании заявляют, что они не при чем, пишет Reuters.

Компания Shield AI и ее беспилотники калечат военных

Ранее подобное уже происходило, тогда пальцы отрезало офицеру ВМС США. В Shield AI заявили, что решили проблемы безопасности, установив новое шасси и предупреждающие наклейки возле винта.

"Этот летательный аппарат, от носа до хвоста, стал значительно лучше", — сказал Цзенг.

И вот это случилось снова.

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Об инциденте 12 мая не сообщалось ранее, но то что была травмирована военная Румынии, подтвердили в Министерстве обороны этой страны.

Это произошло на фоне того, как Shield AI пытается преодолеть многолетние технические неполадки и проблемы безопасности, связанные с ее V-BAT, согласно интервью с 21 бывшим сотрудником, руководителем отрасли и инвестором, а также анализу Reuters жалоб бывших сотрудников, которые заявляли о враждебной рабочей среде.

Журналисты выяснили, что за последние 18 месяцев V-BAT потерпел крушение более 50 раз, несколько сотрудников, выразивших обеспокоенность по поводу безопасности, были уволены, а самолету Cessna, на борту которого находились сотрудник Shield AI и его ребенок, пришлось совершить маневр уклонения, чтобы избежать столкновения в воздухе с V-BAT.

Компания Shield AI также скрывала технические недостатки своей системы V-BAT, стоимость которой составляет около 1 миллиона долларов, чтобы помочь получить заказы от военных ведомств.

Компания Shield AI приобрела V-BAT, беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки (VTOL), разработанный для военных целей, в ходе покупки компании Martin UAV в 2021 году.

И они продолжают утверждать, что с беспилотником все в порядке, а "эксплуатационные неполадки — обычное явление" для дронов, подобных V-BAT.

"V-BAT остается одним из наиболее проверенных в эксплуатации летательных аппаратов вертикального взлета и посадки, находящихся сегодня на вооружении", — заявила компания, добавив, что с 2019 года беспилотник налетал 18 000 часов.

Компания Shield AI заявила, что инцидент 12 мая был вызван "нарушением установленных правил техники безопасности, а не дефектом продукции", не уточнив при этом, какое именно нарушение имело место.

Министерство обороны Румынии заявило, что проводит расследование инцидента. Румынской военной пришили пальцы в Университетском медицинском центре Нового Орлеана. Ее состояние ухудшилось, и ее перевели в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в Мэриленде, где она находится и сейчас.

Военно-морские силы Румынии, которые в прошлом году подписали с компанией Shield AI соглашение на сумму 30 миллионов долларов на поставку V-BAT, заявили, что контракт остается в силе.

Компания Shield AI, которая в марте в ходе раунда финансирования, возглавляемого совместно с JPMorgan (JPM.N), была оценена в 12,7 миллиарда долларов. Компания стала одной из крупнейших инвестиций Кремниевой долины в оборонные технологии, позиционируя себя как ключевого поставщика беспилотников и автономного программного обеспечения для перевооружения Пентагона в условиях войн в Украине и Ближнем Востоке, а также роста напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня.

В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что V-BAT "сотворит чудеса".

Но Джейкоб Миллер, бывший менеджер по продуктам, подавший жалобу на Shield AI, заявил, что у компании "менталитет Кремниевой долины, принцип "притворяйся, пока не добьешься успеха". По его словам, эта философия "применяется к оборудованию, которое может причинить серьезный непосредственный вред людям и военнослужащим".

Компания Shield AI и американские дроны – что известно

Компания была основана в 2015 году Райаном Цзенгом — технологическим предпринимателем, продавшим компанию по производству зарядных устройств для телефонов компании Qualcomm, — и его братом Брэндоном, бывшим морским пехотинцем ВМС США. Фирма была одной из первых стартапов, получивших венчурное финансирование и стремившихся ослабить контроль над крупными контрактами Пентагона, долгое время находившимися в руках так называемых генеральных подрядчиков, таких как Lockheed Martin. Однако, наряду со стремительным ростом, включая продажи V-BAT более чем полудюжине зарубежных армий, беспилотник Shield AI сталкивался с постоянными проблемами, возникающими за кулисами.

Дрон V-BAT оказался опасным для военных Фото: Соцсети

По словам двух источников за последние 18 месяцев более 50 из примерно 200 модернизированных V-BAT, находящихся в управлении Shield AI в рамках ее внутреннего парка, были уничтожены в результате аварий во время испытаний или тренировок, что является высоким показателем отказов.

В сентябре во время мероприятия под эгидой НАТО в Португалии беспилотник V-BAT совершил аварийную посадку на взлетно-посадочной полосе. А еще один упавший беспилотник поджег траву в штате Техас и спалил 40 акров пастбищ.

Миллер утверждает, что когда возникали технические неполадки, компания предпринимала шаги, чтобы скрыть их от военных заказчиков. В ходе одного из испытаний Shield AI сообщила греческим военным, что V-BAT летит автономно, хотя на самом деле им управляли вручную. А данные об авариях фальсифицировали, или удаляли.

Он утверждает, что пересмотренные данные были использованы для заключения контрактов с Командованием военно-морских авиационных систем США, а также с Грецией, Японией, Норвегией, Тайванем и Украиной. Украина отказалась от комментариев. Остальные не ответили на запрос.

Тем временем Shield AI начала продвижение своего X-BAT, более нового и крупного дрона, стоимость которого, как ожидается, составит около 30 миллионов долларов. Он предназначен для полетов рядом с истребителями в качестве "верного ведомого". И у них уже заключен контракт с Пентагоном на сумму не менее миллиарда долларов.

Напомним, во время масштабного светового шоу в Сиднее 89 дронов внезапно упали в воду в гавани Дарлинг-Гарбор. Инцидент произошел во время популярного фестиваля Vivid Sydney, который ежегодно посещают тысячи людей.

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