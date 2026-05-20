"Каждый пилот хочет поймать Орлан": сколько платят за сбитый Шахед, какой дрон самый дорогой (видео)

Украинские военные, которые сбивают российские дроны-камикадзе типа "Шахед", получают не только боевые результаты, но и денежное вознаграждение за каждую пораженную цель. Сейчас выплата за уничтожение такого беспилотника является фиксированной, а сама система мотивации, по словам военных, продолжает работать и помогает поддерживать эффективность подразделений.

Как рассказал заместитель командира батареи перехватчиков беспилотных летательных аппаратов зенитного ракетного дивизиона в 23 ОМБр и лейтенант Назар Бочкур в интервью Фокусу, система дополнительных выплат за уничтожение воздушных целей сегодня остается важной частью мотивации для украинских военных, которые работают с дронами-перехватчиками.

По его словам, в 23-й отдельной механизированной бригаде такая практика действует постоянно, а пилоты знают, что за каждую подтвержденную цель предусмотрено отдельное вознаграждение.

"Наши пилоты всегда знают, что за каждую уничтоженную цель предусмотрено достойное вознаграждение", — отметил он.

Военный отметил, что система работает в соответствии с действующим законодательством и включает не только финансовые выплаты, но и электронные баллы, которые подразделения могут использовать для закупки дополнительного оборудования, техники или новых беспилотников. Но несмотря на это процесс оформления таких выплат остается достаточно сложным. Так, для получения вознаграждения необходимо предоставить полный пакет подтверждений по уничтожению цели — видеофиксацию, документацию и другие доказательства. Поэтому, как пояснил Назар Бочкур, военным приходится тратить немало времени на бюрократические процедуры.

Несмотря на это, по словам Бочкура, нынешнюю систему в бригаде считают эффективной и пока не видят необходимости кардинально ее менять. Он пояснил, что чрезмерное упрощение механизма могло бы создать риски для возможных манипуляций или спекуляций вокруг выплат.

"Процесс оформления выплат сопровождается значительной документальной работой, ведь каждое уничтожение цели требует качественного подтверждения и официального заверения. В то же время чрезмерное упрощение этой системы может создать риски для возможных спекуляций, поэтому сейчас механизм дополнительных выплат у нас уже отработан и работает эффективно", — уточнил собеседник Фокуса.

Отдельно военный озвучил и сумму вознаграждения за сбивание российского "Шахеда". По его словам, за уничтожение такого дрона предусмотрена фиксированная выплата, определенная действующим открытым законодательством, в размере 36 540 гривен.

Также во время разговора Фокус поинтересовался, какие цели считаются самыми дорогими с точки зрения вознаграждений. На это Бочкур ответил, что все беспилотники оплачиваются примерно одинаково, тогда как самые большие выплаты предусмотрены за поражение крупной воздушной техники — в частности самолетов или истребителей.

