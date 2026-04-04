Оператор не замечает: военный рассказал, как технологии помогают выявлять врага на фронте

Искусственный интеллект уже начинает менять правила ведения боевых действий и помогает военным выявлять угрозы, которые человек может не заметить в реальном времени. В частности, новые технологии способны не только повысить эффективность операторов, но и частично взять на себя функции принятия решений на поле боя.

Как рассказал основатель школы НРК 3-го армейского корпуса (АК) Виктор Павлов в интервью Фокусу, внедрение ИИ уже дает практические результаты в выявлении вражеских целей и может существенно повлиять на будущее войны.

По его словам, сегодня технологии искусственного интеллекта находятся на этапе активного развития, но уже демонстрируют значительный потенциал. Сейчас они способны не просто облегчить работу операторов беспилотных и наземных роботизированных комплексов, но и анализировать обстановку, помогать с навигацией и даже частично компенсировать проблемы со связью.

Так, одним из ключевых направлений являются системы автоматического распознавания объектов. К примеру, как пояснил офицер, во время движения наземного роботизированного комплекса система фиксирует потенциальную угрозу и обозначает ее для оператора, даже если тот не обращает на нее внимания.

"То есть принимать решения за него, основываясь на каких-то данных, собранных ранее. Но сначала это будет как помощник: задаем вопросы или он сам анализирует и подсказывает: "Вон, смотри, осторожно, там стоит вражеский дрон. Ты его не видишь, но он там в кустах, а я его уже увидел"", — рассказал специалист.

Более того, по его мнению, в случае надлежащего применения подобных решений военные могут заранее обнаруживать опасность, менять маршрут, избегать засад и принимать более эффективные тактические решения. В целом, ИИ выступает как "помощник", который анализирует данные и подсказывает оператору, на что стоит обратить внимание.

"Сделали систему детекции объектов: НРК движется с камерой, и компьютер обозначает потенциальную цель — условно зеленым квадратиком, что там что-то есть. Оператор продолжает движение, думая, что это может быть камень или другое препятствие. А это оказывается "ждун", который взлетает и атакует НРК. Если же заранее видеть такие угрозы и отработать тактику, можно было бы вовремя среагировать — сдать назад, объехать или выполнить другие действия. В таком случае система помогает с объездом препятствий, анализом угроз, принятием решений и дальнейшими действиями, поэтому это необходимо", — привел пример основатель школы НРК 3-го АК.

И все же Виктор Павлов отметил, что полная автономность таких систем — вопрос будущего. На начальном этапе искусственный интеллект будет выполнять роль ассистента, однако в перспективе может частично заменить человека в принятии решений на основе накопленных данных.

Отдельно он упомянул о развитии гуманоидных роботов, которые пока остаются "сырыми", но в будущем могут выполнять более сложные задачи, чем колесные или гусеничные платформы. Однако для этого необходимы значительные вычислительные ресурсы, развитая инфраструктура хранения данных и усовершенствованный искусственный интеллект.

"Когда они станут полноценно рабочими, то смогут выполнять функции более гибко, чем колесные или гусеничные дроны, и фактически заменять людей. Но для этого им нужен достаточно развитый "мозг" — то есть искусственный интеллект, способный принимать решения. В то же время это требует значительных ресурсов: обработки данных, мощностей и мест для их хранения. Поэтому эра действительно интересная — главное, чтобы все не дошло до условного SkyNet и роботы не заполонили мир", — отметил собеседник Фокуса.

Павлов также обратил внимание на то, что интерес к Miltech-сектору растет, а выход профильных компаний на фондовые рынки свидетельствует о перспективности направления. В то же время он подчеркнул, что Украина пока имеет преимущество в скорости внедрения инноваций, однако уступает в масштабировании производства.

По его словам, Россия также активно развивает это направление и может быстро налаживать массовое производство выбранных технологий после их тестирования. Именно поэтому для Украины ключевой задачей остается сохранение технологического лидерства через эффективное взаимодействие между военными, производителями, государством и международными партнерами.

"Все влияет. Есть возможность — вопрос лишь в том, воспользуемся ли мы ею", — заявил Виктор Павлов.

Напомним, что украинский наземный роботизированный комплекс TerMIT оснащен новым модулем для безопасной эвакуации раненых, который минимизирует риск для военных. Система включает бронированный корпус, стабилизационные технологии и средства связи, позволяющие вывозить бойцов даже из самых опасных участков фронта.

Ранее командир батальона наземных роботизированных комплексов "AlterEgo" 93-й отдельной механизированной бригады Александр с позывным "Электрик" рассказывал, что Вооруженные силы Украины постепенно внедряют концепцию роботизированной обороны, где ключевую роль на переднем крае играют наземные дроны, автоматизированные турели и автономные опорные пункты.