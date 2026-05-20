"Кожен пілот хоче вполювати Орлан": скільки платять за збитий Шахед, який дрон найдорожчий (відео)

Українські військові, які збивають російські дрони-камікадзе типу "Шахед", отримують не лише бойові результати, а й грошову винагороду за кожну уражену ціль. Наразі виплата за знищення такого безпілотника є фіксованою, а сама система мотивації, за словами військових, продовжує працювати й допомагає підтримувати ефективність підрозділів.

Як розповів заступник командира батареї перехоплювачів безпілотних літальних апаратів зенітного ракетного дивізіону у 23 ОМБр та лейтенант Назар Бочкур в інтерв’ю Фокусу, система додаткових виплат за знищення повітряних цілей сьогодні залишається важливою частиною мотивації для українських військових, які працюють із дронами-перехоплювачами.

За його словами, у 23-й окремій механізованій бригаді така практика діє постійно, а пілоти знають, що за кожну підтверджену ціль передбачена окрема винагорода.

"Наші пілоти завжди знають, що за кожну знищену ціль передбачена гідна винагорода", — зазначив він.

Відео дня

Військовий наголосив, що система працює відповідно до чинного законодавства та включає не лише фінансові виплати, а й електронні бали, які підрозділи можуть використати для закупівлі додаткового обладнання, техніки або нових безпілотників. Та попри це процес оформлення таких виплат залишається досить складним. Так, для отримання винагороди необхідно надати повний пакет підтверджень щодо знищення цілі — відеофіксацію, документацію та інші докази. Через це, як пояснив Назар Бочкур, військовим доводиться витрачати чимало часу на бюрократичні процедури.

Попри це, за словами Бочкура, нинішню систему в бригаді вважають ефективною і поки не бачать потреби кардинально її змінювати. Він пояснив, що надмірне спрощення механізму могло б створити ризики для можливих маніпуляцій або спекуляцій навколо виплат.

"Процес оформлення виплат супроводжується значною документальною роботою, адже кожне знищення цілі потребує якісного підтвердження та офіційного засвідчення. Водночас надмірне спрощення цієї системи може створити ризики для можливих спекуляцій, тому наразі механізм додаткових виплат у нас уже відпрацьований і працює ефективно", — уточнив співрозмовник Фокусу.

Окремо військовий озвучив і суму винагороди за збиття російського "Шахеда". За його словами, за знищення такого дрона передбачена фіксована виплата, визначена чинним відкритим законодавством, у розмірі 36 540 гривень.

Також під час розмови Фокус поцікавився, які цілі вважаються найдорожчими з точки зору винагород. На це Бочкур відповів, що всі безпілотники оплачуються приблизно однаково, тоді як найбільші виплати передбачені за ураження великої повітряної техніки — зокрема літаків або винищувачів.

Попередній гість Фокусу, пілот БПЛА 426 окремого полку безпілотних систем ВМС ЗСУ "Рей", розповідав в інтерв'ю, що оператор БПЛА може опанувати базові навички керування дроном вже за тиждень тренувань на симуляторі. Ба більше, за його словами, попередній досвід, зокрема у відеоіграх, дійсно допомагає швидше адаптуватися до цієї роботи.

Крім того, засновник школи НРК 3-го армійського корпусу (АК) Віктор Павлов розповідав Фокусу, що штучний інтелект уже допомагає військовим виявляти загрози та аналізувати обстановку на полі бою. За його словами, зараз він виконує роль помічника оператора і підказує потенційно небезпечні об’єкти, а в майбутньому може частково брати на себе ухвалення рішень.