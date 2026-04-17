"Тиждень на симуляторі – і розумієш основи": оператор БПЛА розповів, чи дійсно геймерам простіше літати (відео)

Оператор БПЛА може опанувати базові навички керування дроном вже за тиждень тренувань на симуляторі. Водночас попередній досвід, зокрема у відеоіграх, дійсно допомагає швидше адаптуватися до цієї роботи.

Як розповів пілот БПЛА 426 окремого полку безпілотних систем ВМС ЗСУ "Рей" в інтерв’ю Фокусу, геймерам легше освоювати керування завдяки м’язовій пам’яті та координації рухів, однак усе залежить від людини — її мотивації та наполегливості.

Інтерв'ю пілота БПЛА 426 Окремого полку безпілотних систем ВМС ЗСУ з позивним "Рей" на YouTube-каналі Фокуса

За словами військового, початкове навчання не займає багато часу: приблизно тиждень роботи на симуляторі дозволяє зрозуміти основи керування. Після цього оператор може переходити до практики з реальним дроном, а ще кілька днів тренувань допомагають відчути впевненість у своїх діях.

Він також зазначив, що опанувати цю спеціальність можуть люди різного віку — навіть ті, кому 40–50 років, за умови регулярних тренувань демонструють високі результати.

"Я погоджуюся, що геймерам справді легше — дається взнаки моторика рук і м’язова пам’ять. Водночас усі люди різні: у когось виходить швидше, у когось повільніше. Я особисто знаю людей віком 40–50 років, які після тренувань літають дуже добре", — зазначив він.

Окремо "Рей" підкреслив, що страх є нормальною реакцією, однак його важливо спрямовувати у дії, щоб уникати помилок під час виконання завдань.

"Психологічно це легше, адже коли людина бачить усе через екран, вона сприймає це інакше, ніж у реальному житті — у цьому є і плюси, і мінуси. Водночас мені особисто недостатньо того, що я роблю: хочеться більше роботи і більше результату", — зазначив військовий.

Водночас сам військовий розповів, що ще до служби тренувався близько року. За його словами, навіть попри те, що навчання дає лише частину реальних навичок, цей досвід допоміг йому почуватися впевненіше та спокійніше під час виконання бойових завдань.

"Як казав мій інструктор, те, чому навчають, — це максимум 20% від того, що є насправді. Але ці знання дали свій результат: з’являється спокійніше сприйняття, впевненість у своїх рухах і в тому, що ти робиш", — додав він.

Як долучитися до 426 окремого полку безпілотних систем

У 426 окремому полку безпілотних систем працюють з технологіями, які змінюють хід бою. Тут навчають, підтримують і дають можливість зростати, як спеціалісту. Звертайся до рекрутів підрозділу, вони допоможуть обрати спеціальність.

Підрозділу потрібні:

пілоти-оператори БПЛА літакового типу (розвідувальні та ударні);

пілоти-оператори FPV;

пілоти-оператори Mavic;

оператори НРК;

водії-електрики;

оператори систем РЕБ;

дешифрувальники;

сапери;

електрики;

механіки;

кухарі;

фельдшери;

електрозварювальники;

слюсарі;

водії різних категорій;

оператор лазні.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Росія вербує іноземних геймерів, зокрема з Південної Африки,та переконує їх через Discord підписувати військові контракти. Зокрема, після виїзду до РФ вони проходили підготовку та опинялися на фронті в Україні.

Ба більше, торік у Центрі протидії дезінформації розповідали, що Збройні сили РФ планують в найближчому майбутньому створити підрозділи з "геймерів", до яких залучатимуть молодь. Зокрема, до таких угрупувань мають увійти "любителі шутерів", які нібито здатні швидше опанувати управління дроном — за 10 годин проти 40 у звичайних новобранців.