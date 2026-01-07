Москва шукає новобранців серед геймерів: чоловіків вербують на війну в Україну онлайн, — ЗМІ

Документи щодо двох завербованих Росією чоловіків вказують, що країна-агресорка націлилася на південноафриканських геймерів. Їх переконали виїхати за кордон та підписати військові контракти через заборонений у РФ Discord.

20-річні чоловіки залишили Південну Африку у липні 2024 року. Вони дізнались про можливість служби у ЗС РФ від геймера, з яким спілкувались через застосунок Discord. Їхній друг, який шукав інформацію про їхнє місцеперебування та самопочуття, поділився деталями з дипломатами. Про це 7 січня повідомили у Bloomberg.

Джерело повідомило, що молоді чоловіки грали у військову гру Arma 3, під час якої регулярно спілкувались через Discord. Розмови щодо служби у російській армії з ними вів невідомий під ніком "Dash" . Згодом геймери зустрілись у Кейптауні, де відвідали консульство РФ, та вже 29 липня вилетіли через ОАЕ до Росії.

Там вони зустрілись зі своїм співрозмовником з Discord і на початку вересня підписали військові контракти на 1 рік. Відомо, що після кількатижневої підготовки один з південноафриканців потрапив на фронт в Україні, де відповідно до контракту служив помічником стрільця-гранатометника. 6 жовтня він востаннє виходив на зв'язок з рідними, а вже 17 грудня його друг повідомив родині про загибель іноземця.

Родичі загиблого отримали медичну довідку від 10 січня. Вона свідчить про те, що чоловік загинув під час виконання службових обов'язків 23 жовтня 2024 року у селі Верхньокам'янське на Донбасі.

Зазначається, що геймери вважали контракти вигідними, адже їм обіцяли російське громадянство та продовження освіти у Росії. Discord був заблокований у РФ ще з жовтня 2024 року.

