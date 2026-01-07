Підлітка у Кропивницькому допомагала ФСБ: їй загрожує довічне за встановлений GPS-трекер

Служба безпеки України спіймала агенту ФСБ з Кропивницького, якою виявилась 16-річна місцева мешканка. Дівчина посеред ночі пробралася на енергооб'єкт, щоб прикріпити для росіян "маячок".

"Служба безпеки затримала ще одну коригувальницю російських атак по українській енергетиці. Фігуранткою виявилася 16-річна мешканка Кропивницького, яка на замовлення ФСБ готувала ракетний удар по місцевій ТЕЦ", — повідомила пресслужба 7 січня.

Завданням дівчини було встановити GPS-трекер на території теплоелектроцентралі і сховати його під снігом. Це було потрібно, щоб згодом ворог вдарив по об'єкту, залишивши громаду без електроенергії та опалення. Однак правоохоронці викрили план і затримали агенту "на гарячому", коли вона вночі намагалася активувати цифровий "маячок" поблизу паркану ТЕЦ.

Фото затриманої агентки ФСБ Фото: Служба безпеки України

"Як встановило розслідування, спецслужба ворога втягнула неповнолітню у злочинну діяльність через Телеграм-канал з пошуку "легких заробітків"", — розповіли в СБУ.

Спочатку підлітка отримала "тестове випробування", для якого мала зафіксувати на відео об’єкти військової та критичної інфраструктури. Після цього куратор з РФ вже доручив готувати ракетний удар по одному з найбільших у регіоні об’єктів теплової та електричної генерації.

Фото "маячка", який намагалась встановити агентка Фото: Служба безпеки України

Гроші на GPS-трекер дівчинці відправила на банківську картку. Вона замовила пристрій через інтернет-магазин та забрала його на пошті. Під час обшуків у фігурантки знайшли смартфон з доказами роботи на ФСБ.

Агентці повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. За це їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Нині підлітка перебуває під вартою.

Нагадаємо, розслідувачі викрили підпільну школу у Києві при монастирі УПЦ МП, де десятки дітей навчали російської мови та радянських пісень. 7 січня з’явилась реакція Офісу Генпрокурора.

Ввечері 6 січня російські "Шахеди" атакували Дніпро. У місті зазнала пошкоджень багатоповерхівка, спалахнули пожежі поблизу дитячого садка і училища.