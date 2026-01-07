Подросток в Кропивницком помогала ФСБ: ей грозит пожизненное за установленный GPS-трекер

Служба безопасности Украины поймала агента ФСБ из Кропивницкого, которой оказалась 16-летняя местная жительница. Девушка посреди ночи пробралась на энергообъект, чтобы прикрепить для россиян "маячок".

"Служба безопасности задержала еще одну корректировщицу российских атак по украинской энергетике. Фигуранткой оказалась 16-летняя жительница Кропивницкого, которая по заказу ФСБ готовила ракетный удар по местной ТЭЦ", — сообщила пресс-служба 7 января.

Задачей девушки было установить GPS-трекер на территории теплоэлектроцентрали и спрятать его под снегом. Это было нужно, чтобы впоследствии враг ударил по объекту, оставив громаду без электроэнергии и отопления. Однако правоохранители разоблачили план и задержали агента "на горячем", когда она ночью пыталась активировать цифровой "маячок" вблизи забора ТЭЦ.

Відео дня

Фото задержанного агента ФСБ Фото: Служба безпеки України

"Как установило расследование, спецслужба врага втянула несовершеннолетнюю в преступную деятельность через Телеграмм-канал по поиску "легких заработков"", — рассказали в СБУ.

Сначала подросток получила "тестовое испытание", для которого должна была зафиксировать на видео объекты военной и критической инфраструктуры. После этого куратор из РФ уже поручил готовить ракетный удар по одному из крупнейших в регионе объектов тепловой и электрической генерации.

Фото "маячка", который пыталась установить агентка Фото: Служба безпеки України

Деньги на GPS-трекер девочке отправила на банковскую карточку. Она заказала устройство через интернет-магазин и забрала его на почте. Во время обысков у фигурантки нашли смартфон с доказательствами работы на ФСБ.

Агентке сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. За это ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Сейчас подросток находится под стражей.

Напомним, расследователи разоблачили подпольную школу в Киеве при монастыре УПЦ МП, где десятки детей учили русскому языку и советским песням. 7 января появилась реакция Офиса Генпрокурора.

Вечером 6 января российские "Шахеды" атаковали Днепр. В городе была повреждена многоэтажка, вспыхнули пожары вблизи детского сада и училища.