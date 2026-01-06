РФ массированно атаковала Днепр: "Шахеды" попали в многоэтажку и рядом с детским садом (видео)

Вечером 6 января российские оккупанты атаковали Днепр ударными дронами типа "Шахед", в результате чего повреждена жилая многоэтажка.

Также разрушениям подвергся детский сад и профессиональное техническое училище, сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

"Из-за атаки БпЛА в Днепре повреждена многоэтажка. Возникли пожары на территориях детского сада и профтеха", — написал Гайваненко.

Перед этим Полтиряные силы ВСУ несколько раз предупреждали о движении вражеских беспилотников, которые летели с юга на Днепр.

В то же время местные телеграмм-каналы обнародовали видео, на которых видны последствия российского удара по Днепру: сожженные автомобили, поврежденные здания и окна, а также зафиксирован сам момент удара БПЛА по многоэтажке.

На момент публикации материала информации о пострадавших в результате атаки РФ на Днепр не было.

Напомним, 5 января ВС РФ атаковали "Шахедами" Днепр, повредив предприятие, автомобили и линию электропередач.

Фокус также писал о том, что РФ обустроила новую площадку для "Шахедов" возле границы с Украиной.