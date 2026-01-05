РФ обустроила новую площадку для "Шахедов" у границы с Украиной: какие угрозы это несет
По данным мониторинговых каналов, во время массированной атаки в ночь на 5 января были зафиксированы пуски "Шахедов" с новой площадки в Брянской области. Она расположена в 35 км от границы с Украиной.
О новой пусковой площадке, с которой оккупанты осуществляют атаки "Шахедов" по Украине, сообщил анонимный мониторинговый Telegram-канал "єРадар". По данным паблика, новая локация расположена вблизи поселка Асовица в Брянской области России.
По информации мониторингового канала, из указанной локации российские "Шахеды" летят на Черниговскую область вдоль границы или на Сумщину напрямую. Время подлета благодаря близости к линии разграничения сокращается до 20 минут.
"Вопрос о том, почему над Черниговщиной и Сумщиной почти круглосуточно летают БпЛА, без фиксации пуска этих аппаратов — снят", — отметили админы паблика.
Издание "Милитарный" пишет, что о строительстве дополнительных площадок для пуска беспилотных летательных аппаратов стало известно в октябре 2025 года, в частности на таких локациях:
- полигон "Балаклава" и аэродром "Кача" во временно оккупированном Крыму;
- аэродром "Шахты" в Ростовской области России;
- полигон "Макеевка" во временно оккупированной Донецкой области;
- полигон "Асовица" в Брянской области РФ.
В Брянской области площадка с несколькими хранилищами и гаражами также есть в 70-75 км от границы с Украиной, вблизи населенного пункта Навля. Крупнейшая известная на сегодня площадка для запуска дронов-камикадзе находится возле населенного пункта Цымбулово в Орловской области.
По словам журналистов, россияне строят новые площадки для увеличения количества направлений запуска и поиска уязвимостей в украинской системе противовоздушной обороны.
Согласно информации Министерства обороны Великобритании, россияне также активно создают меньшие площадки для "Шахедов", чтобы их запуск было сложнее обнаружить своевременно непосредственно в момент запуска.
Атака "Шахедов" 5 января: что известно
В ночь на 5 января в результате атаки "Шахедов" в Киевской области пострадали жилые дома и частное медицинское учреждение, погибли и были ранены люди. В городе Славутич из-за обстрела произошел блэкаут.
Во время массированного удара по Украине "Шахеды" и баллистика фиксировались в Харьковской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях. Также РФ поднимала стратегическую авиацию, однако пусков не произошло.
Фокус 5 января рассказывал, чем опасны российские "Шахеды" из ПЗРК "Верба", которые на днях заметили украинские военные.