Массированный удар по Украине: под атакой были 4 области, на Киевщине есть погибшие и раненые (карта)

Ночью 5 января россияне нанесли по Украине массированный удар беспилотниками и баллистическими ракетами, цели фиксировались в Харьковской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях. В Киеве от удара по частной клинике погиб мужчина и пострадали три женщины.

Карту вражеского обстрела Украины 5 января опубликовал Telegram-канал monitorwar. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщали о движении российских беспилотных летательных аппаратов, пусках управляемых авиабомб, взлете МиГ-31К и скоростных целях на Киевщину через Черниговщину и на Харьковщину.

Админы мониторингового канала отметили, что ночью россияне поднимали стратегическую авиацию, однако цель пока неизвестна — пусков не произошло.

Движение российских воздушных целей во время обстрела Украины 5 января Фото: Telegram

Обстрел Украины: последствия удара по больнице в Киеве

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что во время российской атаки ночью 5 января от попадания в четырехэтажное здание медицинского учреждения в Оболонском районе Киева погиб человек. Беспилотный летательный аппарат ударил на уровне второго этажа, где работало стационарное отделение.

"Пожар ликвидирован. При обследовании помещений обнаружено тело человека. Эвакуированы 25 человек, три человека пострадали", — сообщили в ГСЧС.

Россияне 5 января ударили по медучреждению Оболонского района Киева Фото: ГСЧС

Национальная полиция Киева сообщила по состоянию на 7:15 о погибшем мужчине 1995 года рождения, который был на стационарном лечении, и по меньшей мере трех пострадавших женщинах в результате российского удара по частной клинике на Оболони. Одной из пострадавших, 42-летней женщине, оказали помощь на месте, а женщины 77 и 97 лет были госпитализированы.

Спасатели ликвидируют последствия российской атаки на Киевскую область 5 января Фото: ГСЧС

Председатель Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик рассказал, что во время удара в клинике находились около 70 человек.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что из 26 пациентов клиники 16 были перевезены в коммунальные больницы города.

В Главном управлении Национальной полиции в Киевской области также рассказали, что в Фастовском районе россияне уничтожили частный дом и транспортное средство, погиб один из местных жителей. Также повреждения получили 12 частных домов и 6 гаражей. В Вышгородском районе Киевской области была повреждена жилая пятиэтажка, в Обуховском — частный дом.

Россияне ночью 5 января атаковали Киевскую область "Шахедами" Фото: Национальная полиция

Обстрел Украины 5 января: что известно

Россияне атаковали Украину "Шахедами" и ударили баллистикой в ночь на 5 января. По информации мониторинговых каналов, баллистические ракеты предварительно до столицы не долетели, а пусков "Кинжалов" с МиГ-31К не было зафиксировано.

В Киеве вспыхнул пожар из-за атаки "Шахедов". Глава районной государственной администрации Кирилл Фесик сообщил, что в Оболонском районе пострадало частное медицинское учреждение.

Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил о блэкауте в Славутиче из-за атаки российских "Шахедов", объекты критической инфраструктуры были переведены на резервное питание.