В Славутиче блэкаут, на Киевщине пострадали дома и есть погибший: что известно о последствиях атаки "Шахедов" (видео)

В ночь на 5 января россияне осуществили массированный удар беспилотниками по Киевской области, в результате чего известно о разрушениях, по меньшей мере одной жертве и перебоях со светом.

Под прицелом вражеских "Шахедов" оказались объекты гражданской и критической инфраструктуры. О первых последствиях рассказал председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

"Этой ночью враг снова цинично и массированно атакует Киевскую область", — заявил чиновник.

По его информации, последствия обстрела фиксируются в Фастовском районе области. Там российские "Шахеды" повредили по меньшей мере семь частных жилых домов и одну многоэтажку. Кроме того, в районе пострадали складские помещения, гаражи и автомобили.

Также в Фастовском районе во время ликвидации пожара в одном из домов спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Погиб житель дома 1951 года рождения, уточнил Калашник.

Відео дня

В сети показали кадры возгорания в частном секторе Фастова после атаки дронов.

Блэкаут в Славутиче

Под массированным ударом вражеских дронов в ночь на 5 января в частности оказался город Славутич. Председатель Киевской ОГА сообщил, что город полностью обесточен из-за обстрела, однако в городе есть вода и теплоснабжение.

"Все объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание", — отметил Калашник.

Стоит отметить, что около 00:30 часов мэр Славутича Юрий Фомичев сообщал об атаке на город. Чиновник в частности заявил, что РФ атакует объекты энергетики в Славутиче, из-за чего утром в городе службы развернут "Пункты несокрушимости" для граждан.

Другие последствия российской атаки "Шахедами" на Киевщину уточняются.

Напомним, в ночь на 5 января ВС РФ также атаковали столицу дронами: в Киеве поднялся пожар и пострадало медицинское учреждение.

Также накануне аналитики предупреждали о возможном массированном обстреле Украины в ночь на 5 января: враг запустил много дронов и готовил к вылету боевую авиацию.