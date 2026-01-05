У Славутичі блекаут, на Київщині постраждали будинки та є загиблий: що відомо про наслідки атаки "Шахедів" (відео)

У ніч на 5 січня росіяни здійснили масований удар безпілотниками по Київській області, внаслідок чого відомо про руйнування, щонайменше одну жертву та перебої зі світлом.

Під прицілом ворожих "Шахедів" опинилися об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Про перші наслідки розповів голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Цієї ночі ворог знову цинічно та масовано атакує Київщину", — заявив посадовець.

За його інформацією, наслідки обстрілу фіксуються у Фастівському районі області. Там російські "Шахеди" пошкодили щонайменше сім приватних житлових будинків та одну багатоповерхівку. Окрім того, у районі постраждали складські приміщення, гаражі та автомобілі.

Також у Фастівському районі під час ліквідації пожежі в одному з будинків рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Загинув мешканець будинку 1951 року народження, уточнив Калашник.

Відео дня

У мережі показали кадри займання у приватному секторі Фастова після атаки дронів.

Блекаут у Славутичі

Під масованим ударом ворожих дронів у ніч на 5 січня зокрема опинилося місто Славутич. Голова Київської ОВА повідомив, що місто повністю знеструмлене через обстріл, однак у місті є вода та теплопостачання.

"Усі об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення", — зазначив Калашник.

Варто зазначити, що близько 00:30 години мер Славутича Юрій Фомічев повідомляв про атаку на місто. Посадовець зокрема заявив, що РФ атакує об'єкти енергетики у Славутичі, через що вранці у місті служби розгорнуть "Пункти незламності" для громадян.

Інші наслідки російської атаки "Шахедами" на Київщину уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 5 січня ЗС РФ також атакували столицю дронами: у Києві здійнялася пожежа та постраждав медичний заклад.

Також напередодні аналітики попереджали про можливий масований обстріл України у ніч на 5 січня: ворог запустив багато дронів та готував до вильоту бойову авіацію.