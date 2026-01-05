Масований удар по Україні: під атакою були 4 області, на Київщині є загиблі та поранені (мапа)

Вночі 5 січня росіяни завдали по Україні масованого удару безпілотниками та балістичними ракетами, цілі фіксувалися у Харківській, Полтавській, Чернігівській і Київській областях. У Києві від удару по приватній клініці загинув чоловік і постраждали троє жінок.

Мапу ворожого обстрілу України 5 січня опублікував Telegram-канал monitorwar. Повітряні сили Збройних сил України повідомляли про рух російських безпілотних літальних апаратів, пуски керованих авіабомб, зліт МіГ-31К і швидкісні цілі на Київщину через Чернігівщину та на Харківщині.

Адміни моніторингового каналу зазначили, що вночі росіяни підіймали стратегічну авіацію, проте ціль наразі невідома — пусків не відбулося.

Рух російських повітряних цілей під час обстрілу України 5 січня Фото: Telegram

Обстріл України: наслідки удару по лікарні у Києві

В Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що під час російської атаки вночі 5 січня від влучання у чотириповерхову будівлю медичного закладу в Оболонському районі Києва загинула людина. Безпілотний літальний апарат вдарив на рівні другого поверху, де працювало стаціонарне відділення.

"Пожежа ліквідована. Під час обстеження приміщень виявлено тіло людини. Евакуйовані 25 осіб, троє людей постраждали", — повідомили в ДСНС.

Росіяни 5 січня вдарили по медзакладу Оболонського району Києва Фото: ДСНС

Національна поліція Києва повідомила станом на 7:15 про загиблого чоловіка 1995 року народження, який був на стаціонарному лікуванні, і щонайменше трьох постраждалих жінок внаслідок російського удару по приватній клініці на Оболоні. Одній із постраждалих, 42-річній жінці, надали допомогу на місці, а жінок 77 і 97 років було госпіталізовано.

Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки на Київську область 5 січня Фото: ДСНС

Голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик розповів, що під час удару в клініці перебували близько 70 людей.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що з 26 пацієнтів клініки 16 були перевезені в комунальні лікарні міста.

В Головному управлінні Національної поліції у Київській області також розповіли, що у Фастівському районі росіяни знищили приватний будинок і транспортний засіб, загинув один із місцевих жителів. Також пошкоджень зазнали 12 приватних будинків і 6 гаражів. У Вишгородському районі Київщини було пошкоджено житлову п'ятиповерхівку, в Обухівському — приватний будинок.

Росіяни вночі 5 січня атакували Київську область "Шахедами" Фото: Національна поліція

Обстріл України 5 січня: що відомо

Росіяни атакували Україну "Шахедами" та вдарили балістикою в ніч на 5 січня.За інформацією моніторингових каналів, балістичні ракети попередньо до столиці не долетіли, а пусків "Кинджалів" з МіГ-31К не було зафіксовано.

У Києві спалахнула пожежа через атаку "Шахедів". Голова районної державної адміністрації Кирило Фесик повідомив, що в Оболонському районі постраждав приватний медичний заклад.

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив про блекаут у Славутичі через атаку російських "Шахедів", об'єкти критичної інфраструктури були переведені на резервне живлення.