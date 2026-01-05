РФ облаштувала новий майданчик для "Шахедів" біля кордону з Україною: які загрози це несе

За даними моніторингових каналів, під час масованої атаки в ніч на 5 січня було зафіксовано пуски "Шахедів" з нового майданчика у Брянській області. Він розташований за 35 км від кордону з Україною.

Про новий пусковий майданчик, з якого окупанти здійснюють атаки "Шахедів" по Україні, повідомив анонімний моніторинговий Telegram-канал "єРадар". За даними пабліка, нова локація розташована поблизу селища Асовиця у Брянській області Росії.

Моніторинговий паблік показав новий пусковий майданчик РФ для "Шахедів" Фото: єРадар/Telegram

За інформацією моніторингового каналу, з зазначеної локації російські "Шахеди" летять на Чернігівську область уздовж кордону чи на Сумщину напряму. Час підльоту завдяки близькості до лінії розмежування скорочується до 20 хвилин.

"Питання про те, чому над Чернігівщиною та Сумщиною майже цілодобово літають БпЛА, без фіксації пуску цих апаратів — знято", — зазначили адміни пабліка.

Відео дня

Видання "Мілітарний" пише, що про будівництво додаткових майданчиків для пуску безпілотних літальних апаратів стало відомо у жовтні 2025 року, зокрема на таких локаціях:

полігон "Балаклава" та аеродром "Кача" у тимчасово окупованому Криму;

аеродром "Шахти" в Ростовській області Росії;

полігон "Макіївка" у тимчасово окупованій Донецькій області;

полігон "Асовиця" у Брянській області РФ.

У Брянській області майданчик з кількома сховищами та гаражами також є за 70–75 км від кордону з Україною, поблизу населеного пункту Навля. Найбільший відомий на сьогодні майданчик для запуску дронів-камікадзе знаходиться біля населеного пункту Цимбулово в Орловській області.

За словами журналістів, росіяни будують нові майданчики для збільшення кількості напрямків запуску і пошуку вразливостей в українській системі протиповітряної оборони.

Згідно з інформацією Міністерства оборони Великої Британії, росіяни також активно створюють менші майданчики для "Шахедів", щоб їхній запуск було складніше виявити своєчасно безпосередньо в момент запуску.

Новий пусковий майданчик для дронів розташований за 35 км від кордону з Україною Фото: єРадар/Telegram

Атака "Шахедів" 5 січня: що відомо

У ніч на 5 січня внаслідок атаки "Шахедів" у Київській області постраждали житлові будинки та приватний медичний заклад, загинули та були поранені люди. У місті Славутич через обстріл стався блекаут.

Під час масованого удару по Україні "Шахеди" та балістика фіксувалися у Харківській, Полтавській, Чернігівській і Київській областях. Також РФ підіймала стратегічну авіацію, проте пусків не відбулося.

Фокус 5 січня розповідав, чим небезпечні російські "Шахеди" з ПЗРК "Верба", які днями помітили українські військові.