РФ масовано атакувала Дніпро: "Шахеди" влучили у багатоповерхівку та поряд із дитячим садком (відео)

Ввечері 6 січня російські окупанти атакували Дніпро ударними дронами типу "Шахед", внаслідок чого пошкоджена житлова багатоповерхівка.

Також руйнувань зазнав дитячий садок та професійне технічне училище, повдіомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

"Через атаку БпЛА у Дніпрі пошкоджена багатоповерхівка. Виникли пожежі на територіях дитячого садка та профтеху", — написав Гайваненко.

Перед цим Повтіряні сили ЗСУ кілька разів попереджали про рух ворожих безпілотників, які летіли з півдня на Дніпро.

Водночас місцеві телеграм-канали оприлюднили відео, на яких видно наслідки російського удару по Дніпру: спалені автомобілі, покшоджені будівлі та вікна, а також зафіксованй сам момент удару БПЛА по багатоповерхівці.

Відео дня

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих внаслідок атаки РФ на Дніпро не було.

Нагадаємо, 5 січня ЗС РФ атакували "Шахедами" Дніпро, пошкодивши підприємство, автомобілі та лінію електропередач.

Фокус також писав про те, що РФ облаштувала новий майданчик для "Шахедів" біля кордону з Україною.