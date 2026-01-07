Москва ищет новобранцев среди геймеров: мужчин вербуют на войну в Украину онлайн, — СМИ

Документы по двум завербованным Россией мужчинам указывают, что страна-агрессор нацелилась на южноафриканских геймеров. Их убедили выехать за границу и подписать военные контракты через запрещенный в РФ Discord.

20-летние мужчины покинули Южную Африку в июле 2024 года. Они узнали о возможности службы в ВС РФ от геймера, с которым общались через приложение Discord. Их друг, который искал информацию об их местонахождении и самочувствии, поделился деталями с дипломатами. Об этом 7 января сообщили в Bloomberg.

Источник сообщил, что молодые люди играли в военную игру Arma 3, во время которой регулярно общались через Discord. Разговоры о службе в российской армии с ними вел неизвестный под ником "Dash" . Впоследствии геймеры встретились в Кейптауне, где посетили консульство РФ, и уже 29 июля вылетели через ОАЭ в Россию.

Там они встретились со своим собеседником из Discord и в начале сентября подписали военные контракты на 1 год. Известно, что после многонедельной подготовки один из южноафриканцев попал на фронт в Украине, где в соответствии с контрактом служил помощником стрелка-гранатометчика. 6 октября он в последний раз выходил на связь с родными, а уже 17 декабря его друг сообщил семье о гибели иностранца.

Родственники погибшего получили медицинскую справку от 10 января. Она свидетельствует о том, что мужчина погиб при исполнении служебных обязанностей 23 октября 2024 года в селе Верхнекаменское на Донбассе.

Отмечается, что геймеры считали контракты выгодными, ведь им обещали российское гражданство и продолжение образования в России. Discord был заблокирован в РФ еще с октября 2024 года.

