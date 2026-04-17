"Неделя на симуляторе — и понимаешь основы": оператор БПЛА рассказал, действительно ли геймерам проще летать (видео)

Оператор БПЛА может овладеть базовыми навыками управления дроном уже через неделю тренировок на симуляторе. В то же время предыдущий опыт, в частности в видеоиграх, действительно помогает быстрее адаптироваться к этой работе.

Как рассказал пилот БПЛА 426 отдельного полка беспилотных систем ВМС ВСУ "Рей" в интервью Фокусу, геймерам легче осваивать управление благодаря мышечной памяти и координации движений, однако все зависит от человека — его мотивации и настойчивости.

Интервью пилота БПЛА 426 Отдельного полка беспилотных систем ВМС ВСУ с позывным "Рей" на YouTube-канале Фокуса

По словам военного, начальное обучение не занимает много времени: примерно неделя работы на симуляторе позволяет понять основы управления. После этого оператор может переходить к практике с реальным дроном, а еще несколько дней тренировок помогают почувствовать уверенность в своих действиях.

Он также отметил, что овладеть этой специальностью могут люди разного возраста — даже те, кому 40-50 лет, при условии регулярных тренировок демонстрируют высокие результаты.

"Я согласен, что геймерам действительно легче — сказывается моторика рук и мышечная память. При этом все люди разные: у кого-то получается быстрее, у кого-то медленнее. Я лично знаю людей в возрасте 40-50 лет, которые после тренировок летают очень хорошо", — отметил он.

Отдельно "Рей" подчеркнул, что страх является нормальной реакцией, однако его важно направлять в действия, чтобы избегать ошибок при выполнении задач.

"Психологически это легче, ведь когда человек видит все через экран, он воспринимает это иначе, чем в реальной жизни — в этом есть и плюсы, и минусы. В то же время мне лично недостаточно того, что я делаю: хочется больше работы и больше результата", — отметил военный.

В то же время сам военный рассказал, что еще до службы тренировался около года. По его словам, даже несмотря на то, что обучение дает лишь часть реальных навыков, этот опыт помог ему чувствовать себя увереннее и спокойнее во время выполнения боевых задач.

"Как говорил мой инструктор, то, чему учат, — это максимум 20% от того, что есть на самом деле. Но эти знания дали свой результат: появляется более спокойное восприятие, уверенность в своих движениях и в том, что ты делаешь", — добавил он.

Как присоединиться к 426 отдельному полку беспилотных систем

В 426 отдельном полку беспилотных систем работают с технологиями, которые меняют ход боя. Здесь обучают, поддерживают и дают возможность расти, как специалисту. Обращайся к рекрутам подразделения, они помогут выбрать специальность.

Подразделению нужны:

пилоты-операторы БПЛА самолетного типа (разведывательные и ударные);

пилоты-операторы FPV;

пилоты-операторы Mavic;

операторы НРК;

водители-электрики;

операторы систем РЭБ;

дешифровщики;

саперы;

электрики;

механики;

повара;

фельдшеры;

электросварщики;

слесари;

водители различных категорий;

оператор бани.

Рекрутинг: +38050 426 0426

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Россия вербует иностранных геймеров, в частности из Южной Африки, и убеждает их через Discord подписывать военные контракты. В частности, после выезда в РФ они проходили подготовку и оказывались на фронте в Украине.

Более того, в прошлом году в Центре противодействия дезинформации рассказывали, что Вооруженные силы РФ планируют в ближайшем будущем создать подразделения из "геймеров", в которые будут привлекать молодежь. В частности, в такие группировки должны войти "любители шутеров", которые якобы способны быстрее овладеть управлением дроном — за 10 часов против 40 у обычных новобранцев.