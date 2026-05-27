В Австралии посреди масштабного светового шоу почти 90 дронов внезапно упали в воду (видео)

Во время масштабного светового шоу в Сиднее 89 дронов внезапно упали в воду в гавани Дарлинг-Гарбор. Инцидент произошел во время популярного фестиваля Vivid Sydney, который ежегодно посещают тысячи людей.

Сеть охватили захватывающие кадры, на которых видно, как десятки беспилотников прямо посреди выступления начинают один за другим падать вниз. Сами организаторы фестиваля впоследствии объяснили, что причиной инцидента является неисправность, вызванная "непредвиденными техническими трудностями", пишет издание BBC.

Очевидцы признались СМИ, что звуки ударов дронов о причал было хорошо слышно даже на расстоянии. Люди утверждают, что устройства буквально "падали и разбивались о бетон".

Британская компания Skymagic, которая отвечала за нынешнюю организацию шоу, заявила, что основной причиной стало "непредсказуемое изменение радиочастотной среды после взлета". Из-за этого часть беспилотников активировала аварийную процедуру посадки из-за потери точности позиционирования. Однако в компании отметили: ни один из дронов не упал за пределами определенных зон безопасности

Несколько последующих шоу пришлось отменить из-за этого случая.

Планировалось, что в шоу Star-Bound примут участие до 1 000 специально сконструированных дронов в воздушном зрелище продолжительностью до 12 минут. Первые выступления состоялись в воскресенье, и ожидалось, что будет проведено 22 шоу в течение 11 вечеров в течение следующих трех недель.

Сейчас же, как пишет издание Australian Broadcasting Corporation, на месте инцидента продолжаются работы по изъятию дронов из гавани, чтобы минимизировать загрязнение, вызванное их литий-ионными батареями.

Стоит заметить, что инциденты во время шоу дронов происходят не впервые. В октябре 2025 года издание TVB сообщало, что БпЛА в Китае засыпали людей огнем на шоу фейерверков, из-за чего поднялись пожары.

Ранее также издание VICE писало, как в Китае десятки дронов во время шоу внезапно погасли и упали на землю, повредив здания и автомобили.