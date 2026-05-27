В Австралії посеред масштабного світлового шоу майже 90 дронів раптово впали у воду (відео)

Під час масштабного світлового шоу у Сіднеї 89 дронів раптово впали у воду у гавані Дарлінг-Гарбор. Інцидент стався під час популярного фестивалю Vivid Sydney, який щорічно відвідують тисячі людей.

Мережу охопили захопливі кадри, на яких видно, як десятки безпілотників просто посеред виступу починають одне за одним падати униз. Самі організатори фестивалю згодом пояснили, що причиною інциденту є несправність, спричинена "непередбаченими технічним труднощами", пише видання BBC.

Очевидці зізналися ЗМІ, що звуки ударів дронів об причал було добре чутно навіть на відстані. Люди стверджують, що пристрої буквально "падали та розбивалися об бетон".

Британська компанія Skymagic, яка відповідала за цьогорічну організацію шоу, заявила, що основною причиною стала "непередбачувана зміна радіочастотного середовища після зльоту". Через це частина безпілотників активувала аварійну процедуру посадки через втрату точності позиціонування. Проте у компанії наголосили: жоден з дронів не впав за межами визначених зон безпеки

Декілька наступних шоу довелося скасувати через цей випадок.

Планувалося, що у шоу Star-Bound візьмуть участь до 1 000 спеціально сконструйованих дронів у повітряному видовищі тривалістю до 12 хвилин. Перші виступи відбулися у неділю, і очікувалося, що буде проведено 22 шоу протягом 11 вечорів упродовж наступних трьох тижнів.

Наразі ж, як пише видання Australian Broadcasting Corporation, на місці інциденту тривають роботи з вилучення дронів з гавані, щоб мінімізувати забруднення, спричинене їхніми літій-іонними батареями.

Варто зауважити, що інциденти під час шоу дронів відбуваються не вперше. У жовтні 2025 року видання TVB повідомляло, що БпЛА у Китаї засипали людей вогнем на шоу феєрверків, через що здійнялися пожежі.

Раніше також видання VICE писало, як у Китаї десятки дронів під час шоу раптово погасли та впали на землю, пошкодивши будівлі та автомобілі.