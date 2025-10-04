Дрони в Китаї засипали людей вогнем під час шоу феєрверків: навколо спалахнули пожежі (відео)

Під час шоу феєрверків у Китаї на глядачів обрушився з дронів дощ із вогняних іскор. Через суху погоду навколо загорівся ліс. Місцева влада повідомляє, що обійшлося без постраждалих.

Related video

Дрони в Китаї засипали людей вогнем під час вистави в місті Люян провінції Хунань 2 жовтня, пише TVB. В мережі поширилися відео, на яких іскри, що палають, падають з неба на натовп.

На роликах можна побачити, що вогонь почав сипатися на людей з дронів, які мали запускати в небо феєрверки. Іскри падали на дахи навколишніх будинків і дерева — деякі з них спалахували вогнем. Люди розбігалися якомога далі від епіцентру вогняного дощу, а дехто хапав стільці та тримав їх над головою для захисту від іскор.

Повідомляється, що глядачів поспішно евакуювали з вистави. Місцева влада розповіла, що оскільки феєрверки запускали на великій площі, іскри потрапляли на легкозаймисті матеріали, такі як солома, та спричиняли пожежі. Розповсюдженню вогню сприяла також суха погода. Рятувальники, які приїхали на місце події, оперативно ліквідували загоряння, та про жертв під час інциденту на шоу феєрверків у Китаї не повідомлялося.

Репортер газети Huashang Daily's Dafeng News зв'язався з місцевою пожежною бригадою, яка підтвердила, що через іскри з дронів загорілася суха трава на схилі пагорба. Рятувальники розповіли, що пожежі були швидко ліквідовані, та інцидент не вплинув на графік вистави.

Нагадаємо, 3 жовтня ЗМІ писали, що в Китаї електрокар Xiaomi сам завівся та поїхав з паркування біля будинку, поки власник з дружиною лишалися вдома.

14 вересня ЗМІ розповідали, що над Китаєм ППО збила таємничий об'єкт. Перед падінням вогняної кулі місцеві жителі чули два гучні вибухи.