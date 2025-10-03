У Китаї електрокар Xiaomi сам завівся і поїхав від господаря (відео)

Xiaomi SU7 у Шаньдуні самостійно активував функцію дистанційного паркування без участі водія. У машині взагалі нікого не було, коли вона почала рух.

Інцидент стався 30 вересня. Власник новенького електрокара Xiaomi SU7 у Шаньдуні (Китай) повідомив, що його припаркований автомобіль раптово почав рух, хоча всередині нікого не було, пише Car News China.

Xiaomi SU7 "втік" від господаря

Згідно із записами з камер відеоспостереження, наданими власником, автомобіль був припаркований біля його будинку, тоді як він із дружиною були в кімнаті. На відео видно, як автомобіль заводиться і від'їжджає, жінка кричить, а власник намагається зупинити автомобіль, що "втік".

Власник повідомив, що одразу після інциденту звернувся до служби підтримки Xiaomi. За його словами, спочатку співробітники служби підтримки припускали, що функція дистанційного запуску могла бути ненавмисно активована мобільним телефоном. Власник спростував це, заявивши, що в той момент телефоном не користувався, і надав повний запис із камер відеоспостереження на підтримку своєї версії.

Але пізніше стало відомо, що, згідно з внутрішніми журналами, пристрій Apple, пов'язаний з обліковим записом власника, під час інциденту відправив автомобілю команду на віддалене паркування (RPA).

Ця функція дає змогу автомобілю автоматично в'їжджати і виїжджати з паркувального місця під час активації через додаток на смартфоні. Однак критики стверджують, що система має містити засоби захисту, що запобігають руху, коли на водійському сидінні нікого немає.

Випадок у Китаї викликав суперечки серед галузевих експертів щодо безпеки та надійності функцій дистанційного керування в розумних автомобілях. Експерти зазначають, що, хоча функції дистанційного керування підвищують зручність, для підтримки довіри користувачів потрібні точні відмовостійкі механізми і прозоре розкриття даних.

Власник зажадав від Xiaomi надати повні оригінальні журнали експлуатації, а не часткові витяги з них. Станом на 3 жовтня Xiaomi не опублікувала офіційний звіт про розслідування. Інцидент не призвів до травм і матеріальних збитків, але загострив дискусію про те, чи достатньо надійні сучасні системи безпеки розумних електроавтомобілів.

Електрокар Xiaomi SU7 — що відомо

Майже п'ятиметровий електричний седан має намір конкурувати з такими відомими брендами, як Porsche і Tesla, завдяки своєму витонченому дизайну і передовим технологіям.

Xiaomi SU7 вважається конкурентом Porsche і Tesla Фото: Xiaomi

У Китаї SU7 безпосередньо конкурує з Tesla Model 3. Стартова ціна Xiaomi SU7 на старті продажів становила 215 900 юанів (близько 30 тисяч доларів).

Оскільки це електромобіль, об'єм переднього багажника становить 105 л, а об'єм традиційного багажного відділення — 517 л.

Топова версія Xiaomi SU7 Max Performance оснащена акумулятором ємністю 101 кВт⋅год і заявленим запасом ходу 800 км. Максимальна швидкість досягає 265 км/год. Розгін до 100 км/год з місця займає 2,78 секунди, що неймовірно швидко.

