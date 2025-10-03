В Китае электрокар Xiaomi сам завелся и уехал от хозяина (видео)

Xiaomi SU7 в Шаньдуне самостоятельно активировал функцию дистанционной парковки без участия водителя. В машине вообще никого не было, когда она начала движение.

Инцидент произошел 30 сентября. Владелец новенького электрокара Xiaomi SU7 в Шаньдуне (Китай) сообщил, что его припаркованный автомобиль внезапно начал движение, хотя внутри никого не было, пишет Car News China.

Xiaomi SU7 "сбежал" от хозяина

Согласно записям с камер видеонаблюдения, предоставленным владельцем, автомобиль был припаркован возле его дома, в то время как он с женой были в комнате. На видео видно, как автомобиль заводится и уезжает, женщина кричит, а владелец пытается остановить "сбежавший" автомобиль.

Владелец сообщил, что сразу после инцидента обратился в службу поддержки Xiaomi. По его словам, сначала сотрудники службы поддержки предполагали, что функция дистанционного запуска могла быть непреднамеренно активирована мобильным телефоном. Владелец опроверг это, заявив, что в тот момент телефоном не пользовался, и предоставил полную запись с камер видеонаблюдения в поддержку своей версии.

Но позже стало известно, что, согласно внутренним журналам, устройство Apple, связанное с учетной записью владельца, во время инцидента отправило автомобилю команду на удаленную парковку (RPA).

Эта функция позволяет автомобилю автоматически въезжать и выезжать с парковочного места при активации через приложение на смартфоне. Однако критики утверждают, что система должна включать в себя средства защиты, предотвращающие движение, когда на водительском сиденье никого нет.

Случай в Китае вызвал споры среди отраслевых экспертов о безопасности и надежности функций дистанционного управления в умных автомобилях. Эксперты отмечают, что, хотя функции дистанционного управления повышают удобство, для поддержания доверия пользователей требуются точные отказоустойчивые механизмы и прозрачное раскрытие данных.

Владелец потребовал от Xiaomi предоставить полные оригинальные журналы эксплуатации, а не частичные выдержки из них. По состоянию на 3 октября Xiaomi не опубликовала официальный отчет о расследовании. Инцидент не привел к травмам и материальному ущербу, но обострил дискуссию о том, достаточно ли надежны современные системы безопасности умных электроавтомобилей.

Электрокар Xiaomi SU7 – что известно

Почти пятиметровый электрический седан намерен конкурировать с такими известными брендами, как Porsche и Tesla, благодаря своему изящному дизайну и передовым технологиям.

Xiaomi SU7 считается конкурентом Porsche и Tesla Фото: Xiaomi

В Китае SU7 напрямую конкурирует с Tesla Model 3. Стартовая цена Xiaomi SU7 на старте продаж составляла 215 900 юаней (около 30 тысяч долларов).

Поскольку это электромобиль, объем переднего багажника составляет 105 л, а объем традиционного багажного отделения — 517 л.

Топовая версия Xiaomi SU7 Max Performance оснащена аккумулятором емкостью 101 кВт⋅ч и заявленным запасом хода 800 км. Максимальная скорость достигает 265 км/ч. Разгон до 100 км/ч с места занимает 2,78 секунды, что невероятно быстро.

