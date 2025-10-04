Дроны в Китае засыпали людей огнем во время шоу фейерверков: вокруг вспыхнули пожары (видео)

Во время шоу фейерверков в Китае на зрителей обрушился с дронов дождь из огненных искр. Из-за сухой погоды вокруг загорелся лес. Местные власти сообщают, что обошлось без пострадавших.

Дроны в Китае засыпали людей огнем во время представления в городе Люян провинции Хунань 2 октября, пишет TVB. В сети распространились видео, на которых горящие искры падают с неба на толпу.

На роликах можно увидеть, что огонь начал сыпаться на людей с дронов, которые должны были запускать в небо фейерверки. Искры падали на крыши окрестных домов и деревья — некоторые из них вспыхивали огнем. Люди разбегались как можно дальше от эпицентра огненного дождя, а некоторые хватали стулья и держали их над головой для защиты от искр.

Сообщается, что зрителей поспешно эвакуировали со спектакля. Местные власти рассказали, что поскольку фейерверки запускали на большой площади, искры попадали на легковоспламеняющиеся материалы, такие как солома, и вызывали пожары. Распространению огня способствовала также сухая погода. Спасатели, которые приехали на место происшествия, оперативно ликвидировали возгорание, и о жертвах во время инцидента на шоу фейерверков в Китае не сообщалось.

Репортер газеты Huashang Daily's Dafeng News связался с местной пожарной бригадой, которая подтвердила, что из-за искр с дронов загорелась сухая трава на склоне холма. Спасатели рассказали, что пожары были быстро ликвидированы, и инцидент не повлиял на график представления.

