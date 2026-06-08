Трамп хоче, щоб Патріарх Єрусалимський став переговірником щодо України

Патріарх Єрусалимський і всієї Палестини, Сирії та Аравії Феофіл III може приїхати до Путіна наприкінці червня. Президент США домовився з ним про те, що той стане посередником у мирних переговорах Москви і Києва.

Дональд Трамп і греко-православний єпископ провели переговори у Вашингтоні минулого четверга, 4 липня, зустріч тривала 40 хвилин. Про це повідомляє ізраїльське видання Ynet із посиланням на джерела.

Дональд Трамп вирішив, що з переговорами щодо України впорається екзарх Феофіл Фото: The White House

Президент США і Патріарх Феофіл обговорили створення нового переговорного каналу в мирному процесі.

Патріарх Феофіл вважається фігурою, що має довіру і в Україні, і в РФ завдяки своєму статусу в православному світі та участі в ініціативах і контактах дипломатичного і гуманітарного характеру, як-от перемовини щодо звільнення молодої ізраїльтянки Наами Іссахар із російської в'язниці.

У 2019 році Іссахар затримали в транзитній зоні Шереметьєво. Силовики нібито знайшли гашиш у її багажі. Дівчину засудили до 7,5 року колонії. Під час переговорів про її звільнення Ізраїль передав у власність Росії Олександрівське подвір'я в Єрусалимі, тільки після цього Володимир Путін помилував дівчину.

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Феофіл III "не має політичної приналежності і користується релігійною і моральною довірою", зазначають співрозмовники Ynet. Оточення Феофіла III вважає, що президент США зацікавлений у досягненні значного прогресу в переговорах між Україною і Росією і що будь-який прогрес може також вплинути на стратегічні пріоритети Вашингтона в інших сферах.

Останніми місяцями мирні переговори між Росією та Україною припинилися. До цього посередниками в них виступали спецпредставник Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер.

Джерела також зазначили, що Трамп і Феофіл обговорювали питання про становище християнських громад на Близькому Сході та необхідність збереження свободи віросповідання і доступу до святих місць. Трамп висловив розуміння проблем і навіть наголосив на своїй прихильності до подальшого захисту християнських громад по всьому світу.

Під час зустрічі Патріарх нагородив Трампа почесним званням "Носій Великого Хреста" Ордена Хрестоносців Гробу Господнього — однієї з найвищих нагород Грецького православного патріархату Єрусалима.

Нагадаємо, 2018 року Єрусалимський екзарх заявив про непорушність зв'язків між Константинополем та Єрусалимом і підтримав Вселенський патріархат у його протистоянні з РПЦ у питанні автокефалії Української церкви.

Раніше стало відомо, що в Києві був російський олігарх Роман Абрамович. Саме він передавав послання від Володимира Зеленського до Кремля.