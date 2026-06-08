Трамп хочет, чтобы Патриарх Иерусалимский стал переговорщиком по Украине

Патриарх Иерусалимский и всея Палестины, Сирии и Аравии Феофил III может приехать к Путину в конце июня. Президент США договорился с ним о том, что тот станет посредником в мирных переговорах Москвы и Киева.

Дональд Трамп и греко-православный епископ провели переговоры в Вашингтоне в прошлый четверг, 4 июля, встреча длилась 40 минут. Об этом сообщает израильское издание Ynet со ссылкой на источники.

Дональд Трамп решил, что с переговорами по Украине справится экзарх Феофил Фото: The White House

Президент США и Патриарх Феофил обсудили создание нового переговорного канала в мирном процессе.

Патриарх Феофил считается фигурой, пользующейся доверием и в Украине и в РФ благодаря своему статусу в православном мире и участию в инициативах и контактах дипломатического и гуманитарного характера, таких как переговоры об освобождении молодой израильтянки Наамы Иссахар из российской тюрьмы.

В 2019 году Иссахар задержали в транзитной зоне Шереметьево. Силовики якобы нашли гашиш в ее багаже. Девушку приговорили к 7,5 года колонии. По ходу переговоров о ее освобождении Израиль передал в собственность России Александровское подворье в Иерусалиме, только после этого Владимир Путин помиловал девушку.

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Феофил III "не имеет политической принадлежности и пользуется религиозным и моральным доверием", отмечают собеседники Ynet. Окружение Феофила III считает, что президент США заинтересован в достижении значительного прогресса в переговорах между Украиной и Россией и что любой прогресс может также повлиять на стратегические приоритеты Вашингтона в других сферах.

В последние месяцы мирные переговоры между Россией и Украиной прекратились. До этого посредниками в них выступали спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Источники также отметили, что Трамп и Феофил обсуждали вопрос о положении христианских общин на Ближнем Востоке и необходимости сохранения свободы вероисповедания и доступа к святым местам. Трамп выразил понимание проблем и даже подчеркнул свою приверженность дальнейшей защите христианских общин по всему миру.

В ходе встречи Патриарх наградил Трампа почетным званием "Носитель Большого Креста" Ордена Крестоносцев Гроба Господня — одной из высших наград Греческого православного патриархата Иерусалима.

Напомним, в 2018 году Иерусалимский экзарх заявил о нерушимости связей между Константинополем и Иерусалимом и поддержал Вселенский патриархат в его противостоянии с РПЦ в вопросе автокефалии Украинской церкви.

Ранее стало известно, что в Киеве был российский олигарх Роман Абрамович. Именно он передавал послание от Владимира Зеленскому в Кремль.