Вибух складу боєприпасів у Бєлгородській області: влада РФ евакуює ціле село

Склад у селі Біловське вибухнув 8 червня, але причини незрозумілі. Раніше повідомлялося про те, що росіяни самі впустили в цьому районі авіабомбу, також у цьому регіоні оголошували про повітряну тривогу через атаку безпілотників.

Офіційна влада повідомила про "детонацію в адміністративній будівлі". А Telegram-канал "Пепел" підтвердив, що в селі Біловському вибухнув склад боєприпасів, через що міни розлетілися по окрузі.

Вибух на складі боєприпасів у Бєлгородській області Фото: Пепел

Кількість пошкоджених будинків і квартир після вибуху складу боєприпасів у селі Бєловське Бєлгородського округу збільшилася до 230. Також постраждали шість соцоб'єктів, 12 об'єктів торгівлі, адміністративна будівля, склад і технічне приміщення.

У Бєлгороді в будинках повилітали шибки.

Також у Білівському оголосили евакуацію населення після того, як вулиці та городи села виявилися засипані боєприпасами, що не розірвалися. Один із жителів розповів, що знайшов у себе у дворі зведену протипіхотну міну ПОМ-2. Безліч мін та інших боєприпасів лежить просто на тротуарах.

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Жителям пропонують покинути свої будинки "до особливого розпорядження" і виїхати в тимчасовий притулок у селище Розумне.

Наразі на місці вибуху триває вторинна детонація.

Нагадаємо, у Чонгарі вночі 9 червня вже вдруге за цей місяць безпілотники вдарили по мосту, який з'єднує тимчасово окуповану частину Херсонської області з Кримом. Через пошкодження рух переправою тимчасово перекрито.

Також Фокус писав, що в мережі з'явилося фото палаючої російської "Полтавської нафтобази" в Усть-Лабінську Краснодарського краю РФ, яку дрони атакували ще 6 червня. За даними OSINT-спільнот, на об'єкті було знищено щонайменше шість резервуарів із нафтопродуктами