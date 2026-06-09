Взрыв склада боеприпасов в Белгородской области: власти РФ эвакуируют целое село

Склад в селе Беловское взорвался 8 июня, но причины неясны. Ранее сообщалось о том, что россияне сами уронили в этом районе авиабомбу, также в этот регионе объявляли о воздушной тревоге из-за атаки беспилотников.

Официальные власти сообщили о "детонации в административном здании". А Telegram-канал "Пепел" подтвердил, что в селе Беловском взорвался склад боеприпасов, из-за чего мины разлетелись по округе.

Взрыв на складе боеприпасов в Белгородской области Фото: Пепел

Число поврежденных домов и квартир после взрыва склада боеприпасов в селе Беловское Белгородского округа увеличилось до 230. Также пострадали шесть соцобъектов, 12 объектов торговли, административное здание, склад и техническое помещение.

В Белгороде в домах повылетали стекла.

Также в Беловском объявили эвакуацию населения после того, как улицы и огороды села оказались засыпаны неразорвавшимися боеприпасами. Один из жителей рассказал, что нашел у себя во дворе взведенную противопехотную мину ПОМ-2. Множество мин и других боеприпасов лежит прямо на тротуарах.

Відео дня

Жителям предлагают покинуть свои дома "до особого распоряжения" и уехать во временное убежище в поселок Разумное.

В данный момент на месте взрыва продолжается вторичная детонация.

Напомним, в Чонгаре ночью 9 июня уже второй раз за этот месяц беспилотники ударили по мосту, который соединяет временно оккупированную часть Херсонской области с Крымом. Из-за повреждения движение по переправе временно перекрыто.

Также Фокус писал, что в сети появилось фото горящей российской "Полтавской нефтебазы" в Усть-Лабинске Краснодарского края РФ, которую дроны атаковали еще 6 июня. По данным OSINT-сообществ, на объекте было уничтожено по меньшей мере шесть резервуаров с нефтепродуктами