Нідерланди готуються до утримання 2000 російських військовополонених, — ЗМІ

Цього тижня голландська армія тестує новий тип табору для військовополонених у Марнехейзені. Тимчасовий об'єкт на полігоні у провінції Гронінген покликаний продемонструвати, як можна обробляти та утримувати велику кількість затриманих далеко від лінії фронту.

Таким чином, збройні сили Нідерландів готуються до можливості утримання до 2000 полонених солдатів у разі великомасштабного конфлікту на тлі зростаючих загроз з боку Росії, повідомляє NL Times.

За інформацією видання, це перший випадок за понад 30 років, коли Нідерланди проводять навчання, присвячені утриманню під вартою, у такому масштабі. Вони (навчання) є частиною більш широких змін у військовому плануванні, оскільки сценарії, що передбачають масове захоплення ворожих військ, знову розглядаються як цілком ймовірні.

Як зазначає бригадна генералка Ніколь де Вольф, командувачка Командування оперативної підтримки сухопутних військ, мета полягає не в тому, щоб відтворити старі моделі місць утримання під вартою. Вона розповіла, що планувальники вивчили концепції часів Холодної війни не для того, щоб їх скопіювати, а щоб відновити оперативне розуміння того, що потрібно для подібних об’єктів.

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Конструкція значно відрізняється від традиційних уявлень про табори для військовополонених.

Замість охоронних вишок, у яких перебувають люди, за територією стежать за допомогою високих стовпів, оснащених сучасними камерами. Для передачі прямої відеотрансляції на центральний командний пункт також може бути задіяний безпілотник.

Усередині табору затриманих розміщують у невеликих білих бараках, де вони сплять на двоярусних ліжках. Офіцери та рядовий склад не розділяються — їх розміщують змішаними групами приблизно по 20 осіб на блок. Кожен блок має власний внутрішній дворик, а також загальні душові, їдальню та медичний пункт.

Особисті речі, такі як мобільні телефони, підлягають здачі, хоча затриманим дозволено надсилати листи додому.

"Вони можуть розраховувати на умови проживання, які будуть щонайменше такими ж "комфортними", як ті, в яких живуть наші власні війська", — зазначила генерал.

Де Вольф каже, що за останні десятиліття армія майже повністю втратила досвід роботи з тисячами ув’язнених. Під час місій в Афганістані голландським військовим доводилося затримувати всього двох-трьох осіб, яких можна було утримувати на військових базах.

"Якщо ви роззброїли противника, то хочете якомога швидше прибрати його з лінії фронту", — сказала де Вольф.

Захоплених солдатів перевозитимуть на сотні кілометрів у тил фронту, реєструватимуть, допитуватимуть і утримуватимуть під вартою до можливого обміну з голландськими полоненими.

Військові чиновники заявляють, що гуманне поводження з полоненими зумовлене не лише міжнародним правом. Де Вольф пов’язала такий підхід з очікуванням, що до захоплених у полон голландських солдатів ставитимуться так само гуманно:

"Не робіть іншим того, чого не хочете, щоб робили вам".

Табір можна звести за тиждень. Для будівництва таких об’єктів армія планує залучити не лише військових, а й цивільних підрядників, які зазвичай будують інфраструктуру для великих музичних фестивалів.

Нагадаємо, що США готуються до великої війни.

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