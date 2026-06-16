Нидерланды готовятся к содержанию 2000 российских военнопленных, — СМИ

Новый тип лагеря для военнопленных тестирует на этой неделе голландская армия в Марнехёйзене. Временный объект на полигоне в провинции Гронинген призван продемонстрировать, как можно обрабатывать и содержать большое количество задержанных вдали от линии фронта.

Таким образом вооруженные силы Нидерландов готовятся к возможности содержания до 2000 захваченных солдат в случае крупномасштабного конфликта на фоне растущих угроз со стороны России, сообщает NL Times.

По информации издания, это первый случай за более чем 30 лет, когда Нидерланды проводят учения, посвященные содержанию под стражей в таком масштабе. Они (учения) являются частью более широкого изменения в военном планировании, поскольку сценарии, предполагающие массовый захват вражеских войск, снова рассматриваются как вполне вероятные.

Как отмечает бригадный генерал Николь де Вольф, командующая Командованием оперативной поддержки сухопутных войск, цель состоит не в том, чтобы воссоздать старые модели мест содержания под стражей. Она рассказала, что планировщики изучили концепции времен Холодной войны не для того, чтобы скопировать их, а чтобы восстановить оперативное понимание того, что требуется для подобных объектов.

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Конструкция значительно отличается от традиционных представлений о лагерях для военнопленных.

Вместо обитаемых сторожевых вышек за территорией следят с помощью высоких столбов, оснащенных современными камерами. Для передачи прямой видеотрансляции на центральный командный пункт также может быть задействован беспилотник.

Внутри лагеря задержанные размещаются в небольших белых бараках и спят на двухъярусных кроватях. Офицеры и рядовой состав не разделяются — их селят смешанными группами примерно по 20 человек на блок. Каждый блок включает собственный внутренний дворик, а также общие душевые, столовую и медицинский пункт.

Личные вещи, такие как мобильные телефоны, подлежат сдаче, хотя задержанным разрешено отправлять письма домой.

"Они могут рассчитывать на условия проживания, которые будут как минимум такими же "комфортными", как те, в которых живут наши собственные войска", — отметила генерал.

Де Вольф говорит, что за последние десятилетия армия почти полностью утратила опыт работы с тысячами заключенных. Во время миссий в Афганистане голландским военным приходилось задерживать всего двух-трех человек, которых можно было содержать на военных базах.

"Если вы разоружили противника, то хотите как можно быстрее убрать его с линии фронта", — сказала де Вольф.

Захваченных солдат будут перевозить за сотни километров в тыл фронта, регистрировать, допрашивать и содержать под стражей до возможного обмена с голландскими пленными.

Военные чиновники говорят, что гуманное обращение с пленными продиктовано не только международным правом. Де Вольф связала этот подход с ожиданием того, что с захваченными голландскими солдатами будут обращаться так же гуманно:

"Не делайте другим того, чего не хотите, чтобы делали вам".

Лагерь может быть создан за неделю. Для строительства таких объектов армия планирует привлечь не только военных, но и гражданских подрядчиков, которые обычно строят инфраструктуру для крупных музыкальных фестивалей.

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