Не только Украина: в Минобороны Германии назвали страны, для которых РФ представляет угрозу

По мнению главы ведомства Бориса Писториуса, Россия давно перешла на военную экономику и продолжает процесс вооружения, а страны Запада должны верить, что Путин остановится у границ Украины, если ему удастся зайти так далеко.

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Жестокое российское полномасштабное вторжение России против Украины стало нарушением норм международного права, в то же время Россия представляет угрозу для Молдовы, Грузии и всего Североатлантического альянса. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Полгода назад я впервые заговорил о военном потенциале. Для меня было важно, чтобы мы обращали внимание на ценность безопасности в целом и серьезно относились к реалиям новой политики безопасности. Жестокая война России против Украины, которая нарушает международное право, является посягательством на наш мир в Европе и во всем мире", — подчеркнул чиновник.

Писториус также добавил, что речь идет об атаке на свободу и международный порядок и российский президент Владимир Путин не намерен признавать целостность суверенных государств, а также игнорирует международно признанные границы.

"Когда я посетил Одессу на прошлой неделе, война была вездесущей. Разрушенные дома, памятники, заваленные мешками с песком, ракетная тревога, тяжелораненые солдаты в госпитале, с которыми мне удалось поговорить. Для Путина эти человеческие судьбы не имеют значения. Он начал войну, и она не прекратится. Воздушные удары по Украине, в частности по гражданским объектам, снова активизировались", — добавил министр.

При этом Писториус убежден, что Россия давно перешла на военную экономику и продолжает вооружаться, а странам Запада не стоит верить, что Путин остановится у границ Украины, если зайдет так далеко.

"В конце концов, Россия также представляет угрозу для Грузии, Молдовы и, наконец, для НАТО. Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину, дамы и господа. Прекращение нашей поддержки будет иметь фатальные последствия, в частности, но не только, для украинской ПВО", — сказал он.

В то же время немецкий министр напомнил, что Берлин поставил в Украину уже третью систему ПВО Patriot о поставках третьей немецкой системы Pariot в Украину, а также инициативу "Немедленные действия по противовоздушной обороне", которые делают важный вклад в эту сферу. Писториус подчеркнул, что каждый евро важен и возможная победа России в конечном итоге для всех будет стоить значительно дороже.

Напомним, 1 июня глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна не будет возобновлять дебаты относительно передачи Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus.

Кроме того, 12 апреля Борис Писториус сравнил президента РФ Владимира Путина с Адольфом Гитлером, а войну в Украине — с оккупацией Чехословакии во время Второй мировой войны.