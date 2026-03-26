США готовятся к большой войне: Пентагон наращивает производство оружия, — Business Insider

В Министерстве обороны США подталкивают крупные оборонные компании увеличивать производство отдельных видов оружия.

Среди причин такого шага не только пополнение запасов на фоне боевых действий в Персидском заливе, но их расширение, что может свидетельствовать о подготовке к большой войне США. Об этом пишет издание Business Insider.

В материале говорится, что 25 марта Пентагон объявил о соглашении с Lockheed Martin и BAE Systems по четырехкратному увеличению производства головок самонаведения для ракет-перехватчиков системы THAAD, перехватывающей баллистические ракеты малой и средней дальности на этапе полета. Америка уже опрокинула свои батареи THAAD на Ближний Восток.

Также в этом году подразделение RTX Corporation компании Raytheon сообщило, что увеличит производство ракет SM-6.до более чем 500 штук в год. Это на 300% больше, чем в предыдущий период.

Эти ракеты лучше всего подходят для защиты от самолетов и крылатых ракет, а также для терминальной обороны от баллистических ракет. ВМС Америки применили сотни ракет-перехватчиков среднего класса (SM) в недавних конфликтах.

Кроме того, компания Raytheon также увеличит производство ракет-перехватчиков SM-3 Block IB и SM-3 Block IIA. Как рассказали представители компании, объемы производства многих этих боеприпасов возрастут вдвое или в четыре раза.

Эта компания также увеличит производство ракет Tomahawk Land Attack Missiles и Maritime Strike.до более чем 1000 в год. Крылатые ракеты Tomahawk были также задействованы на Ближнем Востоке, ведь они с большой дальностью и высокой точностью наведения. Это тоже идеальное оружие для борьбы с Китаем.

Также в США увеличат производство ракет-перехватчиков Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3). Они запускаются мобильной системой противоракетной обороны класса "земля-воздух" MIM-104 Patriot. Семилетние соглашения об увеличении их объемов производства с 600 в год до 2000 достигли в январе Lockheed Martin и Пентагон.

На это вышеупомянутое оружие высок спрос у военных США и их союзников и партнеров.

Также 25 марта было объявлено, что Пентагон и Lockheed Martin ускоряют производство высокоточных ударных ракет в четыре раза до 400 в год.

Речь идет о PrSM — новой ракете класса "земля-земля" малой дальности, дебютировавшей в боевых действиях этого месяца против Ирана. Их можно запускать из пусковой установки системы M142 (HIMARS).

Готовятся ли США к новой великой войне?

В то же время чиновники в Белом доме уверяют, что увеличение производства оружия, в частности, ракет и перехватчиков направлено не только на пополнение их запасов, но и для того, чтобы вооруженные силы США имели больше боеприпасов для боевых действий высокого уровня.

"Ключевым ориентиром для таких нужд в боеприпасах была возможность войны с Китаем, которая потребует больших арсеналов ракет, способных поражать наземные, морские и воздушные цели, а также мощной противовоздушной обороны от ракетной угрозы со стороны Китая", — говорится в материале.

Напомним, что Украина сталкивается со все большим трудом в финансировании закупок американского и западного вооружения на фоне пятого года войны с Россией, рассказала изданию Bloomberg посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук. Большинство американского оружия для Киева оплачивается несколькими странами, и недавно к этому кругу присоединилась Великобритания.

Также солдатам элитной 82-й воздушно-десантной дивизии США отдан приказ отправиться в Персидский залив в рамках подготовки к дальнейшим военным действиям, пишет The Telegraph 26 марта. Дональд Трамп обдумывает возможность наземного нападения на Иран.