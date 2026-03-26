США готуються до великої війни: Пентагон нарощує виробництво зброї, — Business Insider

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки підштовхують великі оборонні компанії збільшувати виробництво окремих видів зброї.

Серед причини такого кроку не тільки поповнення запасів на тлі бойових дій у Перській затоці, але їх розширення, що може свідчити про підготовку до великої війни США. Про це пише видання Business Insider.

У матеріалі йдеться, що 25 березня Пентагон оголосив про угоду з Lockheed Martin та BAE Systems щодо чотириразового збільшення виробництва головок самонаведення для ракет-перехоплювачів системи THAAD, що перехоплює балістичні ракети малої та середньої дальності на етапі польоту. Америка вже перекинула свої батареї THAAD на Близький Схід.

Також цього року підрозділ RTX Corporation компанії Raytheon повідомив, що збільшить виробництво ракет SM-6 до понад 500 штук на рік. Це на 300% більше, аніж у з попереднім періодом.

Ці ракети найкраще підходять для захисту від літаків та крилатих ракет, а також для термінальної оборони від балістичних ракет. ВМС Америки застосували сотні ракет-перехоплювачів середнього класу (SM) у нещодавніх конфліктах.

Окрім цього, компанія Raytheon також збільшить виробництво ракет-перехоплювачів SM-3 Block IB та SM-3 Block IIA. Як розповіли представники компанії, обсяги виробництва багатьох цих боєприпасів зростуть вдвічі або вчетверо.

Ця компанія також збільшить виробництво ракет Tomahawk Land Attack Missiles та Maritime Strike до понад 1000 на рік. Крилаті ракети Tomahawk також були задіяні на Близькому Сході, адже вони з великою дальністю та високою точністю наведення. Це також ідеальна зброя для боротьби з Китаєм.

Також у США збільшать виробництво ракет-перехоплювачів Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3). Вони запускаються мобільною системою протиракетної оборони класу "земля-повітря" MIM-104 Patriot. Семирічної угоди про збільшення їх обсягів виробництва з 600 на рік до 2000, досягли у січні Lockheed Martin та Пентагон.

На цю вищезгадану зброю високий попит у військових США та їх союзників і партнерів.

Також 25 березня було оголошено, що Пентагон і Lockheed Martin прискорюють виробництво високоточних ударних ракет у чотири рази до 400 на рік.

Мова йде про PrSM — нову ракету класу "земля-земля" малої дальності, яка дебютувала в бойових діях цього місяця проти Ірану. Їх можна запускати з пускової установки системи M142 (HIMARS).

Чи готуються США до нової великої війни?

Натомість чиновники у Білому домі запевняють, що збільшення виробництва зброї, зокрема, ракет і перехоплювачів спрямоване не лише на поповнення їх запасів , а й для того, щоб збройні сили США мали більше боєприпасів для бойових дій високого рівня.

"Ключовим орієнтиром для таких потреб у боєприпасах була можливість війни з Китаєм, яка вимагатиме великих арсеналів ракет, здатних уражати наземні, морські та повітряні цілі, а також потужної протиповітряної оборони від ракетної загрози з боку Китаю", — йдеться матеріалі.

Нагадаємо, що Україна стикається з усе більшими труднощами у фінансуванні закупівель американського та західного озброєння на тлі п’ятого року війни з Росією, розповіла виданню Bloomberg посол України при НАТО Альона Гетьманчук. Більшість американської зброї для Києва оплачується лише кількома країнами, і нещодавно до цього кола приєдналася Велика Британія.

Також солдатам елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії США віддано наказ вирушити до Перської затоки в рамках підготовки до подальших військових дій, пише The Telegraph 26 березня. Натомість Дональд Трамп обмірковує можливість наземного нападу на Іран.