Російський фрегат обстріляв британську яхту в протоці Ла-Манш

Російський військовий корабель "Адмірал Григорович" здійснив попереджувальні постріли по цивільному судну під британським прапором. Це сталося після того, як обидва судна "зблизилися".

Інцидент стався вдень 15 червня. Тоді берегова охорона отримала повідомлення від яхти, що перебувала поблизу російського фрегата "Адмірал Григорович", повідомляє Telegraph.

Відомо, що в момент інциденту патрульний корабель Королівського військово-морського флоту HMS Mersey стежив за російським судном, а потім до яхти підплив катер з другого патрульного корабля, HMS Tyne, щоб зібрати інформацію та переконатися у безпеці людей, які перебували на борту. Яхта та її пасажири не постраждали.

Днем раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер віддав наказ групі королівських морських піхотинців піднятися на борт російського тіньового танкера "Сміртос".

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Російський фрегат, один із кораблів Чорноморського флоту ЗС РФ, вже кілька тижнів перебуває поблизу британських територіальних вод. Раніше він супроводжував російський тіньовий флот і "блукав" неподалік від вітрової електростанції біля узбережжя Саффолка.

У понеділок вдень два патрульні кораблі класу "Рівер" Королівського військово-морського флоту, HMS Mersey та HMS Tyne, супроводжували корабель через Ла-Манш, після чого було зроблено попереджувальні постріли.

У квітні колишній міністр оборони Джон Хілі попереджав, що російські підводні човни таємно діяли у британських водах та навколо них.

Королівський військово-морський флот та Королівські ВПС відстежували два розвідувальні підводні човни та один ударний підводний човен над підводними кабелями в Північній Атлантиці.

У 2021 році російське міністерство оборони заявило, що здійснило попереджувальні постріли та скинуло бомби на військовий корабель Королівського військово-морського флоту в Чорному морі.

Міністерство оборони Великої Британії наполягало на тому, що есмінець HMS Defender здійснював мирний прохід через територіальні води України.

Нагадаємо, що видання "Фокус" повідомляло про операцію проти російського тіньового танкера "Сміртос", яка тривала шість годин.

Раніше аналітики з’ясували, що майже 200 суден, на які поширюються санкції та які пов’язані з Росією, пройшли через британські води після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пригрозив їх перехопити.